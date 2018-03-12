Російські спецслужби за рік завербували сотню українців

Лише у 2017 році російські спецслужби завербували близько сотні українців. Далі цих людей шантажем змусили воювати на Донбасі.

Про це заявив начальник Департаменту протидії торгівлі людьми Артем Крищенко, передає прес-служба МВС.

Так, у минулому році оперативники викрили організацію "Експедиція", яка завербувала близько сотні громадян в Україні для роботи в Росії. Людям підкидували наркотики, а потім засуджували до відбування покарання.

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"За нашими джерелами, українців, які відбувають покарання на території сусідньої держави, вербують представники ФСБ для війни на Донбасі. Їм пропонують рік контракту або тюремний строк. Хто погоджується на рік контракту, тому обіцяють "чисті" документи і можливість повернутися в Україну", – розповів Крищенко.

Він також розповів, що людям вручають "службові" мобільні телефони, всі розмови прослуховують. Коли людина планує повернутись додому – її тут же затримують.

При цьому Крищенко заявив, що велика кількість осіб потрапили до Росії обманним шляхом.