Российские спецслужбы за год завербовали сотню украинцев

Только в 2017 году российские спецслужбы завербовали около сотни украинцев. Далее этих людей шантажом заставили воевать на Донбассе.

Об этом заявил начальник Департамента противодействия торговле людьми Артем Крищенко, передает пресс-служба МВД.

Так, в прошлом году оперативники разоблачили организацию "Экспедиция", которая завербовала около сотни граждан в Украине для работы в России. Людям подбрасывали наркотики, а затем приговаривали к различным срокам заключения.

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"По нашим источникам, украинцев, отбывающих наказание на территории соседнего государства, вербуют представители ФСБ для войны на Донбассе. Им предлагают год контракта или тюремный срок. Кто соглашается на год контракта, тому обещают "чистые" документы и возможность вернуться в Украину", – рассказал Крищенко.

Он также рассказал, что людям вручают "служебные" мобильные телефоны, все разговоры прослушивают. Когда человек планирует вернуться домой – его тут же задерживают.

При этом Корищенко заявил, что большое количество человек попали в Россию обманным путем.