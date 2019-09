Російський танкер вибухнув у Південній Кореї: моторошні фото та відео пожежі

실시간 속보입니다 #울산선박화재 ⠀ 현재 염포부두에 선박화재로 인해 #울산대교 차량통제 온통 하늘이 유독가스로 뒤덮혔어요! 바람이 남구쪽으로 불고있어 남구주민분들은 #유독가스 더 조심하세요 ⠀ 부디 인명 피해 없길 기도해주세요 [ 제보 감사드립니다 @youngha_92 ]

A post shared by 울산핫플 (@ulsanhotple) on Sep 27, 2019 at 11:04pm PDT