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      Російський танкер вибухнув у Південній Кореї: моторошні фото та відео пожежі

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      В південнокорейському порту Ульсан вибухнув російський танкер. На судні працювала міжнародна команда, до складу якої входили 10 російських моряків.

      За інформацією агентство Yonhap, внаслідок вибуху дев'ять людей доправили до лікарні. Один із них перебуває у тяжкому стані.

      Читайте також: На заводі у Сумах стався вибух: багато постраждалих – фото

      Через вибух почалася пожежа. Вогонь перекинувся на інше судно, що стояло поруч. Там перебувало понад 20 осіб, їх вдалося врятувати.

      Дивіться відео: російський танкер вибухнув у Південній Кореї

      У поліції наголошують, що танкер, який вибухнув, міг містити декілька видів нафтопродуктів.

      Наразі вогнеборці намагаються локалізувати пожежу. Причини вибуху встановлюють. Берегова охорона вживає різні заходи для переміщення навколишніх суден, аби уникнути чергових вибухів чи розповсюдження вогню. 

      Пожежа через вибух на російському танкері: фото 

      blog_ava
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      Теги: Вибух Пожежа Новини Росії Водний транспорт Південна Корея Новини політики
      Джерело: 24 канал
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