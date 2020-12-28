У Росії в місті Грозний невідомі почали стріляти на вулиці. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі.

Нападники стріляли в правоохоронців. Про це повідомляє Интерфакс.

До речі У Берліні сталася стрілянина біля офісу однієї із партій: є постраждалі – фото

На місце події вже прибуло підкріплення. На відео, оприлюднених в мережі видно, як по вулицях Грозного їдуть машини поліції та автозаки.

Що відомо про жертв

Російські ЗМІ стверджують, що загинули 3 правоохоронці.

Крім того, бойовиків, що почали стрілянину, ліквідували. Одного нападника застрелили, іншого – поранили. Їх особи встановлюють. Згодом поранений бойовик помер у лікарні.

За життя ще одного поліцейського борються лікарі.

На фото з телеграм-каналів видно, як кілька людей лежать на місці стрілянини. Навколо стоять перелякані перехожі.

Зверніть увагу! Місто Грозний розташоване на Північному Кавказі. Це столиця Чечні. Стрілянина тут – не вперше. Наприклад, під час перестрілки у жовтні 2020 року у Грозному загинули 6 людей.