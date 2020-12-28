У російському Грозному невідомі стріляли в людей на вулиці: що відомо – фото, відео
У Росії в місті Грозний невідомі почали стріляти на вулиці. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі.
Нападники стріляли в правоохоронців. Про це повідомляє Интерфакс.
До речі У Берліні сталася стрілянина біля офісу однієї із партій: є постраждалі – фото
На місце події вже прибуло підкріплення. На відео, оприлюднених в мережі видно, як по вулицях Грозного їдуть машини поліції та автозаки.
Що відомо про жертв
- Російські ЗМІ стверджують, що загинули 3 правоохоронці.
- Крім того, бойовиків, що почали стрілянину, ліквідували. Одного нападника застрелили, іншого – поранили. Їх особи встановлюють. Згодом поранений бойовик помер у лікарні.
- За життя ще одного поліцейського борються лікарі.
На фото з телеграм-каналів видно, як кілька людей лежать на місці стрілянини. Навколо стоять перелякані перехожі.
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