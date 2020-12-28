В Грозном неизвестные начали стрелять на улице. По предварительной информации, есть погибшие.

Нападавшие стреляли в правоохранителей. Об этом сообщили в телеграм-канале "Раньше всех".

Кстати В Берлине произошла стрельба возле офиса одной из партий: есть пострадавшие – фото

На место происшествия уже прибыло подкрепление. На видео, обнародованных в сети, видно, как по улицам Грозного едут машины полиции и автозаки.

Что известно о жертвах

Российские СМИ утверждают, что погибли 2 человека. Кроме того, 2 боевиков, которые начали стрельбу, якобы ликвидировали.

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