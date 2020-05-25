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"Розбірки" зі стріляниною в Москві влаштували представники похоронного бізнесу

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Стрілянина в Москві: розбірки представників похоронного бізнесу
Розбірки ритуальщиків у Москві / Скриншоти з відео

У столиці Росії 24 травня просто під вікнами житлових будинків бігали люди з автоматами та пістолетами і стріляли один в одного. Згодом шоковані москвичі дізналися, що "розбірки" влаштували "ритуальщики".

Про те, що на території житлового комплексу "Ясний" у Москві відбувається стрілянина, повідомили одразу декілька російських телеграм-каналів. 24 канал зібрав усе, що відомо на цю мить.

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Що відомо про стрілянину у Москві 24 травня

  • MASH написав, що кілька людей зі зброєю бігали під вікнами людей та стріляли один в одного. Виглядало, наче це конфлікт водіїв – хтось когось підрізав чи, мовляв, Infiniti не пропустила Toyota.
  • Згодом з'ясувалося, як пише BAZA, що перестрілку влаштували "ритуальщики" Москви – представники похоронного бізнесу. За попередніми даними, мовиться про гроші, які хтось від когось приховав.
  • Правоохоронці знайшли одного пораненого з дробовика чоловіка неподалік місця злочину в гаражах, затримали начебто трьох людей, а решту учасників "розбірок" ще розшукують.
  • Щодо зброї, то відомо, що використовували переобладнані автомати Калашникова та пістолети наразі невідомої марки. Силовики аналізують знайдені гільзи та кульові отвори в автомобілі Toyota. 
  • Справу розслідуватимуть за трьома статтями: замах на вбивство, незаконний обіг зброї та хуліганство.

Стрілянина у Москві: дивіться підбірку відео з соцмереж

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Москва Новини Росії Кримінальні новини Стрілянина Постраждалі
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