"Розбірки" зі стріляниною в Москві влаштували представники похоронного бізнесу

У столиці Росії 24 травня просто під вікнами житлових будинків бігали люди з автоматами та пістолетами і стріляли один в одного. Згодом шоковані москвичі дізналися, що "розбірки" влаштували "ритуальщики".

Про те, що на території житлового комплексу "Ясний" у Москві відбувається стрілянина, повідомили одразу декілька російських телеграм-каналів. 24 канал зібрав усе, що відомо на цю мить. Читайте також Захоплення банку з заручниками у Москві: мінера затримали – відео штурму Що відомо про стрілянину у Москві 24 травня MASH написав, що кілька людей зі зброєю бігали під вікнами людей та стріляли один в одного. Виглядало, наче це конфлікт водіїв – хтось когось підрізав чи, мовляв, Infiniti не пропустила Toyota. Згодом з'ясувалося, як пише BAZA, що перестрілку влаштували "ритуальщики" Москви – представники похоронного бізнесу. За попередніми даними, мовиться про гроші, які хтось від когось приховав. Правоохоронці знайшли одного пораненого з дробовика чоловіка неподалік місця злочину в гаражах, затримали начебто трьох людей, а решту учасників "розбірок" ще розшукують. Щодо зброї, то відомо, що використовували переобладнані автомати Калашникова та пістолети наразі невідомої марки. Силовики аналізують знайдені гільзи та кульові отвори в автомобілі Toyota. Справу розслідуватимуть за трьома статтями: замах на вбивство, незаконний обіг зброї та хуліганство. Стрілянина у Москві: дивіться підбірку відео з соцмереж