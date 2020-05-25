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"Разборки" со стрельбой в Москве устроили представители похоронного бизнеса

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Стрельба в Москве: разборки представителей похоронного бизнеса
Разборки ритуальщиков в Москве / Скриншоты из видео

В столице России 24 мая просто под окнами жилых домов бегали люди с автоматами и пистолетами и стреляли друг в друга. Впоследствии шокированные москвичи узнали, что "разборки" устроили "ритуальщики".

О том, что на территории жилого комплекса "Ясный" в Москве происходит стрельба, сообщили сразу несколько российских телеграмм-каналов. 24 канал собрал все, что известно на данный момент.

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Что известно о стрельбе в Москве 24 мая

  • MASH написал, что несколько человек с оружием бегали под окнами людей и стреляли друг в друга. Казалось, будто это конфликт водителей – кто-то кого-то подрезал или, мол, Infiniti не пропустила Toyota.
  • Впоследствии выяснилось, как пишет BAZA, что перестрелку устроили "ритуальщики" Москвы – представители похоронного бизнеса. По предварительным данным, речь шла о деньгах, которые кто-то от кого-то скрыл.
  • Правоохранители нашли одного раненого из дробовика мужчину недалеко от места преступления в гаражах, задержали якобы трех человек, а остальных участников "разборок" еще ищут.
  • Касаемо оружия – известно, что использовали переоборудованные автоматы Калашникова и пистолеты пока неизвестной марки. Силовики анализируют найденные гильзы и пулевые отверстия в автомобиле Toyota. 
  • Дело расследуют по трем статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.

Стрельба в Москве: смотрите подборку видео из соцсетей

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Москва Новости России Криминальные новости Стрельба Постраждалі
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