"Разборки" со стрельбой в Москве устроили представители похоронного бизнеса
В столице России 24 мая просто под окнами жилых домов бегали люди с автоматами и пистолетами и стреляли друг в друга. Впоследствии шокированные москвичи узнали, что "разборки" устроили "ритуальщики".
О том, что на территории жилого комплекса "Ясный" в Москве происходит стрельба, сообщили сразу несколько российских телеграмм-каналов. 24 канал собрал все, что известно на данный момент.
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Что известно о стрельбе в Москве 24 мая
- MASH написал, что несколько человек с оружием бегали под окнами людей и стреляли друг в друга. Казалось, будто это конфликт водителей – кто-то кого-то подрезал или, мол, Infiniti не пропустила Toyota.
- Впоследствии выяснилось, как пишет BAZA, что перестрелку устроили "ритуальщики" Москвы – представители похоронного бизнеса. По предварительным данным, речь шла о деньгах, которые кто-то от кого-то скрыл.
- Правоохранители нашли одного раненого из дробовика мужчину недалеко от места преступления в гаражах, задержали якобы трех человек, а остальных участников "разборок" еще ищут.
- Касаемо оружия – известно, что использовали переоборудованные автоматы Калашникова и пистолеты пока неизвестной марки. Силовики анализируют найденные гильзы и пулевые отверстия в автомобиле Toyota.
- Дело расследуют по трем статьям: покушение на убийство, незаконный оборот оружия и хулиганство.
Стрельба в Москве: смотрите подборку видео из соцсетей
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