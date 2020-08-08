В розбитій лікарні без світла: за мить після вибуху у Бейруті народилося немовля – відео
У день вибуху в Бейруті подружжя готувалося до народження первістка. Однак момент його появи припав на катастрофу національного масштабу: хлопчик з'явився у потрощеній вибуховою хвилею лікарні без електрики і під світлом зі смартфонів.
Про це чоловік породіллі і новоспечений тато Едмонд Хнайсер написав на своїй фейсбук-сторорінці, повідомляє CNN.
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Чоловік знімав на відео те, як його дружину медики везли до палати. Однак раптово в кадр потрапив і нищівний вибух: одразу після того, як жінку забрали на пологи, прогримів вибух нечуваної сили.
У лікарні одразу ж повилітали шибки, а медінструменти розсипалися підлогою. На відео також видно: чоловіка сильно похитнуло, довелося зачіплятися за стіни чи меблі, аби не впасти.
Момент вибуху припав на тоді, коли породіллю забирали у родзал – дивіться відео
Усе навколо було розбито. Я забрав уламки з дружини, допоміг медсестрі піднятися на підлогу просто перед її ліжком, а потім потягнув ліжко дружини в безпечне місце,
– розповів Едмонд.
Частину медиків лікарні вибух травмував: їм довелося зашивати один одному рани, перш ніж приступити до породіллі. Втім народження немовляти було ще тим випробуванням: операційна була розтрощена, а електрика зникла. Відтак медикам довелося підсвічувати появлення дитини ліхтариками від смартфонів.
Електрика після вибуху зникла, лікарі підсвічували смартфонами / Фото з фейсбук-сторінки Едмонда Хнайсера
Зрештою хлопчик народився живим і почуває себе добре. Ні батько, ні матір не постраждали від вибуху. Едмонд Хнайсер висловив подяку усім професіоналам-лікарям, які в такій надкритичній ситуації зробили усе для появи нового життя.
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи.
- Відомо про понад 4 тисяч постраждалих та щонайменше 150 загиблих.
- Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньо розташованому Кіпрі.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту.
- Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна, за інформацією ЗМІ у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.