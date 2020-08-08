У день вибуху в Бейруті подружжя готувалося до народження первістка. Однак момент його появи припав на катастрофу національного масштабу: хлопчик з'явився у потрощеній вибуховою хвилею лікарні без електрики і під світлом зі смартфонів.

Про це чоловік породіллі і новоспечений тато Едмонд Хнайсер написав на своїй фейсбук-сторорінці, повідомляє CNN.

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Чоловік знімав на відео те, як його дружину медики везли до палати. Однак раптово в кадр потрапив і нищівний вибух: одразу після того, як жінку забрали на пологи, прогримів вибух нечуваної сили.

У лікарні одразу ж повилітали шибки, а медінструменти розсипалися підлогою. На відео також видно: чоловіка сильно похитнуло, довелося зачіплятися за стіни чи меблі, аби не впасти.

Момент вибуху припав на тоді, коли породіллю забирали у родзал – дивіться відео

Усе навколо було розбито. Я забрав уламки з дружини, допоміг медсестрі піднятися на підлогу просто перед її ліжком, а потім потягнув ліжко дружини в безпечне місце,

– розповів Едмонд.

Частину медиків лікарні вибух травмував: їм довелося зашивати один одному рани, перш ніж приступити до породіллі. Втім народження немовляти було ще тим випробуванням: операційна була розтрощена, а електрика зникла. Відтак медикам довелося підсвічувати появлення дитини ліхтариками від смартфонів.



Електрика після вибуху зникла, лікарі підсвічували смартфонами / Фото з фейсбук-сторінки Едмонда Хнайсера

Зрештою хлопчик народився живим і почуває себе добре. Ні батько, ні матір не постраждали від вибуху. Едмонд Хнайсер висловив подяку усім професіоналам-лікарям, які в такій надкритичній ситуації зробили усе для появи нового життя.

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