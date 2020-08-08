В день взрыва в Бейруте супруги готовились к рождению первенца. Однако момент его появления пришелся на катастрофу национального масштаба: мальчик появился в разбитой взрывной волной больнице без электричества и под светом смартфонов.

Об этом муж роженицы и новоиспеченный папа Эдмонд Хнайсер написал на своей фейсбук-стороринци, сообщает CNN.

Смотрите также В Бейруте потерянные при взрыве животные возвращаются к хозяевам: трогательное видео

Мужчина снимал на видео, как его жену медики везли в палату. Однако внезапно в кадр попал и сокрушительный взрыв: сразу после того, как женщину забрали на роды, прогремел взрыв неслыханной силы.

В больнице сразу же вылетели стекла, а мединструменты рассыпались по полу. На видео также видно: мужчине, сильно пошатнувшись, пришлось хвататься за стены или мебель, чтобы не упасть.

Момент взрыва пришелся на именно на тот момент, когда роженицу забирали в родзал – смотрите видео

Все вокруг было разбито. Я забрал обломки с жены, помог медсестре подняться на пол прямо перед ее кроватью, а потом потянул кровать жены в безопасное место,

– рассказал Эдмонд.

Часть медиков больницы взрыв травмировал: им пришлось зашивать друг другу раны, прежде чем приступить к роженице. Впрочем рождение младенца было еще тем испытанием: операционная была разбита, а электричество исчезло. Поэтому медикам пришлось подсвечивать появление ребенка фонариками от смартфонов.

Электричество после взрыва пропало, врачи подсвечивали смартфонами / Фото с фейсбук-страницы Эдмонда Хнайсера

В конце концов мальчик родился живым и чувствует себя хорошо. Ни отец, ни мать не пострадали от взрыва. Эдмонд Хнайсер выразил благодарность всем профессионалам-врачам, которые в такой сверхкритической ситуации сделали все для появления новой жизни.

Взрыв в Бейруте: главное