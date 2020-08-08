В разбитой больницы без света: через мгновение после взрыва в Бейруте родился младенец – видео
В день взрыва в Бейруте супруги готовились к рождению первенца. Однако момент его появления пришелся на катастрофу национального масштаба: мальчик появился в разбитой взрывной волной больнице без электричества и под светом смартфонов.
Об этом муж роженицы и новоиспеченный папа Эдмонд Хнайсер написал на своей фейсбук-стороринци, сообщает CNN.
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Мужчина снимал на видео, как его жену медики везли в палату. Однако внезапно в кадр попал и сокрушительный взрыв: сразу после того, как женщину забрали на роды, прогремел взрыв неслыханной силы.
В больнице сразу же вылетели стекла, а мединструменты рассыпались по полу. На видео также видно: мужчине, сильно пошатнувшись, пришлось хвататься за стены или мебель, чтобы не упасть.
Момент взрыва пришелся на именно на тот момент, когда роженицу забирали в родзал – смотрите видео
Все вокруг было разбито. Я забрал обломки с жены, помог медсестре подняться на пол прямо перед ее кроватью, а потом потянул кровать жены в безопасное место,
– рассказал Эдмонд.
Часть медиков больницы взрыв травмировал: им пришлось зашивать друг другу раны, прежде чем приступить к роженице. Впрочем рождение младенца было еще тем испытанием: операционная была разбита, а электричество исчезло. Поэтому медикам пришлось подсвечивать появление ребенка фонариками от смартфонов.
Электричество после взрыва пропало, врачи подсвечивали смартфонами / Фото с фейсбук-страницы Эдмонда Хнайсера
В конце концов мальчик родился живым и чувствует себя хорошо. Ни отец, ни мать не пострадали от взрыва. Эдмонд Хнайсер выразил благодарность всем профессионалам-врачам, которые в такой сверхкритической ситуации сделали все для появления новой жизни.
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы.
- Известно о более 4 тысяч пострадавших и не менее 150 погибших.
- Мощный взрыв почувствовали даже в 240 километрах на соседнем Кипре.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвала катастрофой национального масштаба.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщалось о возгорании пиротехники на складе в порту.
- Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.
- Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. И она все время лежала в порту.