Попри спроби голови Комітету Михайла Радуцького пояснити колегам, що сенс запропонованої правки суперечить Директиві Європарламенту №2001/83/ЄС, яка не передбачає регіональних обмежень доставки ліків, лобістів такої дивної законодавчої пропозиції, що геть-чисто нівелює саме поняття "інтернет-торгівля", виявилося більше.

Ініціативу підтримали наступні народні депутати України: Вікторія Вагнер, Оксана Дмитрієва, Валерій Дубіль, Ярослав Дубневич, Юрій Заславський, Яна Зінкевич, Валерій Зуб та Сергій Кузьміних.

Через кілька днів, 30 листопада 2021 року, на скандальне виправлення у законопроєкті жорстко та безкомпромісно відреагував Антимонопольний комітет України. АМКУ пояснив нардепам, що будь-яка дія, спрямована на розподіл ринків між суб'єктами господарювання за територіальним принципом, може спровокувати негативні наслідки для конкуренції.

"Впровадження нових технологій, використання інформаційно-комунікаційних систем створило можливості для електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, що сприяє розширенню територіальних ринків та розвитку конкуренції на них. А це є однією з цілей державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму. Впровадження територіального принципу дистанційної торгівлі може призвести до звуження територіальних кордонів ринків та кількості конкуруючих на них суб'єктів", – зазначили у відомстві.

В АМКУ підкреслили також, що запропонована норма перешкоджатиме входу на ринок нових операторів і може призвести як до обмеження прав споживачів на вибір ліків, так і до ймовірного зростання цін.

У разі ухвалення закону в такому вигляді українцям явно не поздоровиться, – кажуть експерти.

За словами засновника Liki24.com Антона Авринського, дистанційний доступ до медикаментів має особливе значення для мешканців віддалених та нечисленних населених пунктів.

Дуже часто ми спостерігаємо ситуацію, коли є села, де взагалі немає стаціонарних аптек, тому єдина можливість для мешканців цих сіл швидко отримати ліки – замовлення онлайн. У невеликих містечках аптеки, звичайно, є, але часто вони представлені невеликою мережею і, як правило, пропозиція медикаментів в таких аптеках сильно обмежена,

– розповів Антон Авринський.

Він дав зрозуміти, що ймовірне обмеження транспортної доставки ліків межами одного регіону фактично позбавить українців вільного доступу до тих самих антиковідних препаратів. І це – у самий розпал пандемії!

"Відповідно до реєстру МОЗ до списку лікарських засобів проти COVID-19 входить 272 медпрепарати з відповідними діючими речовинами. А, для прикладу, в черкаських аптеках є лише близько 90 медпрепаратів з цього списку. Інші необхідно замовляти в інших областях. Таким чином, у багатьох випадках єдиною можливістю отримання необхідних ліків є онлайн замовлення в аптеках інших областей", – підсумував засновник Liki24.com.

Як відомо, після ухвалення у вересні 2020 року закону України №904-IX про здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками вже намагалася внести до ліцензійних умов принцип територіальності доставки ліків. Проте спроба провалилася, натрапивши на потужний опір громадських організацій, які вбачали у діях держслужби корупційний чинник.