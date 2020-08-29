Експерти припускають, що розстріл автобуса на трасі Київ-Харків був просто політичною виставою. У результаті всі, крім учасників інциденту, отримали вигоду. Деталі у статті.

Подіям на трасі Київ-Харків передувала стрілянина у Києві, в якій брали участь ідеологічні опоненти. Сайт 24 каналу повідомляв про це.

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Тоді, зі слів членів Нацкорпусу, представники "силового загону" Киви зі зброєю напали на їхніх активістів, коли вони проходили повз готель "Дружба". Сам же скандальний нардеп заявив протилежне – мовляв, представники Нацкорпусу та ветерани полку "Азов" здійснили "підлий напад" на членів його організації "Патріоти – за життя", аби "вбити, залякати, заткнути та зупинити".

Слід Авакова?

Заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдан Петренко у коментарі для сайту 24 каналу пояснив, що у Андрія Білецького й Іллі Киви насправді є спільний знаменник і його ім’я – Арсен Аваков.

Їх обох пов’язують із міністром внутрішніх справ. І оскільки ці політичні сили не конкурують, бо мають різний електорат, для них така вистава може бути вигідною. Білецький та Кива могли домовитися про сутички й протистояння, для реклами своїх політичних проектів,

– підкреслив експерт.

На думку Богдана Петренка, в Україні насилля стало популярним методом вирішення проблем. "Це простий шлях потрапити на всі телеканали й зловити хайп. Такі дії навіть можуть виправдовуватись серед людей. Існує електоральний попит, до прикладу, на те, щоб били ворогів", – впевнений він.

Така тенденція спостерігається з 2014 року й експерт це пов’язує з війною й російською агресією. Коли на фронті гинуть найкращі сини України, будь-яка відсіч або навіть атака на проросійські сили – активістів, журналістів й політиків, може позитивно сприйматися певною частиною українців.

Богдан Петренко підкреслив, що напад на автобус на трасі Київ-Харків необхідно розглядати як злочин й ті, хто його здійснив й організував мусять бути покараними. Проте експерт вважає, що у цьому інциденті політики більше, ніж криміналу.

Богдан Петренко / Фото з його сторінки у Facebook

Нацкорпус, який хоч й не узяв на себе відповідальність за напад, все одно підтримав "невідомих патріотів", отримає певну електоральну підтримку українців.

Кива та ОПЗЖ залишились ображеними, але тепер історія ідеально вкладається у розуми проросійського електорату.

Ми віктимна нація. Більшість українців ставлять себе на місце жертви у таких випадках. Бути побитим за ідеологічні "переконання" – популярний нині метод залучення електорату,

– розповів Богдан Петренко.

Арсен Борисович Аваков також у виграшній ситуації – він затримав нападників, виконав свій обов’язок.

Лише ті, хто був безпосереднім учасником події, отримали проблеми із здоров’ям та законом.

І хоч Кива, Рабинович та їх колега по проросійському табору Анатолій Шарій написали, що у результаті нападу на автобус були вбиті дві людини, насправді всі живі, а четверо знаходяться в лікарні у звичайних палатах – їх стан стабільний.

А тих, хто вчинив напад було доволі швидко затримано.

Потрібно розуміти, вважає Петренко, що виборча кампанія вступила в активну фазу і кожен хоче показати себе у чомусь. "Виключно позитивними справами не багатьом вдається запам’ятатися. В політиці активно використовують – напади, самонапади й фізичні протистояння між ідеологічними суперниками", – додав він.

Експерт припускає, що напад на автобус був звичайною інсинуацією, постановкою.

Минулі скандали

Зіткнення між Нацкорпусом і "тітушками" Киви відбулось також у Рівному, два місяці назад – 23 червня.

Партія Андрія Білецького активно коментує тему протистояння з депутатом, називаючи його "тупою мавпою" й психічно хворим. До слова, Кива таки має довідку з психлікрані.

Щодо "тітущок" Ківи – з юридичної точки зору – це громадська організація, яку створив Ілля Кива. Він не приховує, що головна її мета – боротьба з націоналістами. Про це депутат розповідає на телеканалах свого однопартійця Віктора Медведука.

По-суті – це силовий блок проросійської партії "Опозиційна платформа – за життя". Зі слів Андрія Білецького, Кива зараз активно набирає людей в організацію у різних регіонах України.