Розтини просто неба та сміттєві мішки на ногах: жахливі умови медиків у боротьбі з COVID-19

Кількість випадків COVID-19 в Україні далі зростає. За минулу добу, 11 травня, підтвердили ще 375 нових діагнозів. А з початку спалаху недугу підхопили вже 16 023 людини, і з них – понад 3 тисячі медиків. Попри небезпеку, українські лікарі продовжують боротися зі смертоносною недугою.

Детальніше про роботу українських медиків під час спалаху коронавірусу – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Тернопільщина

Наприклад, на Тернопільщині патологоанатоми проводять розтини померлих від коронавірусу просто неба. За їхніми словами, просто не мають жодних санітарних умов для розтину.

Ми не отримуємо грошей для поліпшення наших санітарних чи гігієнічних умов у морг. Щоби вірус не просочився в міську дренажну систему, ми проводимо розтин в екстремальних умовах, на відкритому повітрі, у поліетиленовому пакеті,

– розповів патологоанатом Олег Стесюк.

Хоча можливість заразитися коронавірусом від трупу мінімальна, патологоанатоми також ризикують своїм життям.

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Патологоанатоми вимушені робити розтини просто неба / Фото 24 канал



Розтин надворі / Фото 24 канал

В іншій лікарні Тернопільщини, у місті Почаїв немає жодного інфекціоніста. Один захворів на коронавірус, інший звільнився. Тепер зі смертоносною недугою там борються лікарі загальної практики. Сама лікарня теж не в найкращому стані.

"У нас навіть немає фахівця з інфекційних захворювань. Один проходив навчання й не повернувся до роботи. Курси припинилися, а лікар захворів. А сімейні лікарі більше не відвідують пацієнтів", – зазначив лікар Іван Венжинович.



Лікарня у Почаєві, де борються з COVID-19 / Фото 24 канал

Житомирщина

Дитячі анестезіологи тепер працюють у відділенні інфекційних хвороб у лікарні в місті Малинів, що на Житомирщині. У перші дні епідемії лікарі не мали захисних костюмів, тому одягали все, що могло їх захистити. Носили навіть пластикові пакети на ногах.

"Багато людей тікали, коли чули кашель, інші – працювали самі. Тому що розуміли, що їм потрібно допомагати людям. У нас не було ні масок, ні спецодягу. Ніхто не хотів працювати в інфекційному. Я погодився бути тут і завідувачем відділення", – поділився дитячий анестезіолог Сергій Вітвіцький.



Лікарі одягали навіть пакети, щоб захистити себе / Фото 24 канал

Довідка. З початку спалаху епідемії в Україні, COVID-19 підхопили 3 114 медиків.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу