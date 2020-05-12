Вскрытие под открытым небом и мусорные мешки на ногах: условия медиков в борьбе с COVID-19

Количество случаев COVID-19 в Украине продолжает расти. За минувшие сутки, 11 мая, подтвердили еще 375 новых диагнозов. А с начала вспышки недуг подхватили уже 16 023 человека, и из них – более 3 тысяч медиков. Несмотря на опасность, украинские врачи продолжают бороться со смертоносным недугом.

Подробнее о работе украинских медиков во время вспышки коронавируса – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Тернопольщина

Например, на Тернопольщине патологоанатомы проводят вскрытие умерших от коронавируса под открытым небом. По их словам, просто не имеют никаких санитарных условий для вскрытия.

Мы не получаем денег для улучшения наших санитарных или гигиенических условий в морге. Чтобы вирус не просочился в городскую дренажную систему, мы производим вскрытие в экстремальных условиях, на открытом воздухе, в полиэтиленовом пакете,

– рассказал патологоанатом Олег Стесюк.

Хотя возможность заразиться коронавирусом от трупа минимальная, патологоанатомы также рискуют своей жизнью.

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Патологоанатомы вынуждены делать вскрытие под открытым небом / Фото 24 канал

Вскрытие улице / Фото 24 канал

В другой больнице Тернопольщины, в городе Почаев нет ни одного инфекциониста. Один заболел коронавирусом, другой уволился. Теперь со смертоносным недугом там борются врачи общей практики. Сама больница тоже не в лучшем состоянии.

"У нас даже нет специалиста по инфекционным заболеваниям. Один проходил обучение и не вернулся на работу. Курсы прекратились, а врач заболел. А семейные врачи больше не посещают пациентов", – отметил врач Иван Венжинович.



Больница в Почаеве, где борются с COVID-19 / Фото 24 канал

Житомирщина

Детские анестезиологи теперь работают в отделении инфекционных болезней в больнице в городе Малинов Житомирской области. В первые дни эпидемии у врачей не было защитных костюмов, поэтому надевали все, что могло их защитить. Носили даже пластиковые пакеты на ногах.

"Много людей бежали, когда слышали кашель, другие – работали сами. Потому что понимали, что им нужно помогать людям. У нас не было ни масок, ни спецодежды. Никто не хотел работать в инфекционном. Я согласился быть здесь и заведующий отделением", – поделился детский анестезиолог Сергей Витвицкий.



Врачи надевали даже пакеты, чтобы защитить себя / Фото 24 канал

Справка. С начала вспышки эпидемии в Украине, COVID-19 подхватили 3 114 медиков.



Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала