-
Голодание
Голодание чревато замедлением обмена веществ. А ведь одна их главных задач похудения как раз и состоит в том, чтобы разогнать метаболизм.
Читайте также Что значит "быть в ресурсе" и как этого состояния достичь
-
Монодиеты
Все слышали о "кефирной", "гречневой" и других диетах, в которых человеку рекомендуют кушать только один продукт. Такое скудное меню для похудения в 100% случаев приводит к дефициту питательных веществ, проблемами с кожей, волосами, здоровьем.
-
Использование жиросжигателей и чая для похудения
Люди пытаются облегчить себе жизнь и верят в "волшебные" таблетки. Зато компании, которые производят средства для похудения, зарабатывают миллионы.
Запомните: управление весом – это всего лишь игра калорий. Если вы не будете кушать меньше, чем тратит ваш организм, ни одно "волшебное" средство не сработает.
-
Отказ от любимых продуктов
Если вы хотите худеть без срыва, в рационе должна присутствовать пища, которую вы очень любите, но в контролируемых количествах. Ведь когда нам что-нибудь запрещают, нам ещё больше этого хочется.
Если человек ест калорий меньше, чем расходует его организм, включение иногда в рацион «нездоровой» пищи не мешает процессу похудения.
-
Терять счет перекусам
Сьесть пельмень из тарелки мужа, доесть за ребёнком половинку банана, погрызть орешков. Из всех этих мелочей в итоге получается внушительное количество неучтенных калорий.
Если уж считаете калории, то все должно быть учтено до крошки.
-
Игнорировать выпитое
В некоторых видах кофе или алкогольных напитках содержаться предостаточно калорий, а еще в соках, лимонадах и мамином компоте с тремя ложками сахара.
-
Отказ от жиров
Большое заблуждение – все жирные продукты вредны худеющим. Но жиры жирам рознь: полезные, правильные жиры необходимы нашему организму - растительные масла, орехи, печень трески, жирные сорта рыбы.
-
Увлекаться продуктами "фитнес" и "лайт"
Даже обезжиренный йогурт с пометкой "диетический" может содержать столько сахара, сиропа, что гораздо полезнее съесть обычный йогурт. А вместо рафинированного сахара можно увидеть в составе тростниковый, кленовый сироп и тд, которые также достаточно калорийны.
Всегда читайте состав продуктов
-
Сверхнагрузки
Вместе с диетой некоторые люди начинают активно заниматься спортом, посещая зал 6 – 7 раз в неделю. Помните, что организм в среднем восстанавливается после нагрузки до 48 часов, поэтому достаточно тренироваться 3 – 4 раза в неделю и не истощать организм.
-
Стремление похудеть очень быстро
Многие набирают вес годами, а потом за 2 – 3 недели хотят сбросить все наеденное. Цена такого похудения будет очень высокой в плане здоровья и состояния кожи. Реалистично ставьте цели – достаточно сбрасывать 2 – 4% массы тела в месяц.