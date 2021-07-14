О том, что сын пропал без вести, его мать сообщила полицию утром 14 июля. Через несколько часов правоохранители нашли его мертвым.

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Что выяснило следствие

Тело с ножевыми ранениями в грудь и шею обнаружили в заброшенном здании под завалами кирпича. По подозрению в причастности к убийству задержали 15-летнюю жительницу села Шатрище. Следствие предварительно установило, что вечером 13 июля подростки встретились в здании, где нашли юношу, и между ними завязался конфликт.

Изначальные показания девушки были неискренними. Она несколько раз меняла версии. Мотивы совершения убийства будут установлены в ходе дальнейшего расследования,

– заявили в полиции.

Правоохранители изъяли дома у подозреваемой доказательства ее причастности к совершению тяжкого преступления. По их информации, в последнее время у нее с погибшим были неприязненные отношения.

Что грозит подозреваемой

Сейчас полиция принимает необходимые меры, чтобы установить возможных соучастников преступления. Проводятся необходимые следственно-розыскные действия.

Обратите внимание! Согласно действующему законодательству, если вину девушки докажут, за умышленное убийство девушке может грозить до 15 лет лишения свободы.

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