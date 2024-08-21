Выходят за пределы адвокатской работы

Адвокаты в Украине могут сами выбирать себе клиентов. Как и во многих других странах, наш адвокат может отказаться от принятия поручения от клиента, "исходя из любых причин и без их объяснения". На это прямо указывают Правила адвокатской этики, которые действуют в Украине.

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Правила адвокатской этики / Скриншот автора

Такие отказы могут иметь место не только тогда, когда у адвоката нет времени или он не чувствует себя специалистом в определенной сфере, но и, в частности, тогда, когда репутация адвоката имеет для него значение. Если у подозреваемого нет адвоката, его может предоставить государство. То есть без защитника человек не останется.

Поэтому сейчас важно обратить внимание на тех адвокатов, которые системно и самостоятельно выбирают себе "ватных" клиентов и в судебных заседаниях отчаянно их защищают. То есть их на такую защиту соответствующие органы не уполномочивают.

Речь идет прежде всего о таких адвокатах как Ростислав Кравец и Алексей Шевчук. Сюда же можно добавить и адвоката предателя Виктора Януковича – Виталия Сердюка, который рассказывал в интервью журналистам о том, что "мир в Украину может вернуть только Янукович", и адвоката Медведчука и Шария – Валентина Рыбина, который баллотировался от "Партии Шария" в 2020 году в Киевсовет.

Кстати, Рыбину, который сбежал в Испанию в марте 2022 года, СБУ уже сообщила о подозрении. Остальные трое пока без должного внимания правоохранителей.



Скриншот со страницы Валентина Рыбина

Адвокату Татьяне Монтян тоже сообщили о подозрении и в свое время она баллотировалась в народные депутаты в Киеве в 2014 году. Через 2 года после парламентских выборов во время пересечения границы она сказала пограничникам: "Придет Россия и вас здесь всех повесит на телеграфных столбах. И я буду этому очень-очень рада. Так вам и надо, скотам". С ней тогда был Владимир Бойко, который ведет телеграм-канал "Записки пасквилянта", который входит в кремлевскую сеть. Интересы Бойко сейчас представляет тот же Ростислав Кравец. То есть это все одна сеть.

Такие "адвокаты" не просто защищают своих клиентов в зале суда. Они могут нести дальше их идеологию в массы и формируют информационное поле. А это уже далеко не адвокатская работа.



Илья Кива и адвокат Шевчук / Фото из соцсетей

Адвокаты предателей готовятся к выборам

Несложно просмотреть Единый государственный реестр судебных решений, чтобы определить, кто был их клиентами, начиная, скажем, с периода после Революции Достоинства. Но для понимания ситуации можно пока сконцентрироваться на двух одиозных лицах – это уже упомянутые Кравец и Шевчук, которые активно и дальше действуют в информационном поле.

Ростислав Кравец – адвокат Вячеслава Богуслаева. Того самого Богуслаева, который возглавлял "Мотор Сич", которого обвиняют в государственной измене, и который просил Офис Президента обменять его на наших за рубежом. То есть Богуслаев с радостью оказался бы не на скамье подсудимых в Украине, а в родной ему России.

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А Шевчук, который сейчас является спикером Национальной ассоциации адвокатов Украины, представлял интересы ныне покойного предателя, экс-нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы. Такие как Кравец и Шевчук будут угрожать политической системе страны не только сейчас, но и в будущем.

Шевчук уже баллотировался в депутаты Киевсовета и дальше продолжает в фейсбуке вести кампанию с прицелом на Оболонский округ столицы (там, где он выборы не выиграл).



Шевчук использует рекламу в фейсбуке / Скриншот автора

То есть Шевчук уже усиленно готовится к выборам. В Киевсовете, кстати, до сих пор остается депутатом адвокат обвиняемого в государственной измене Виктора Медведчука – Игорь Кириленко.

Кириленко зашел в совет как представитель от ныне запрещенной ОПЗЖ. Но Верховная Рада никак не может принять правительственный законопроект (7476), чтобы избавиться от представителей запрещенных партий в местной власти. Пророссийские партии суды запретили 2 года назад, а депутаты от этих партий – до сих пор с мандатами.

С такой государственной политикой у нас на выборах после победы в очередной раз может быть реальная угроза для государственности – носители имперской идеологии могут снова зайти в политическую систему. И они к этому готовятся.

Адвокат Кравец сейчас наращивает аудиторию и в телеграме, и в ютубе. Прежде всего из-за околопрофессиональной критики практики мобилизации, потому что другие его псевдопрофессиональные сообщения никогда не вызывали интереса у вменяемых граждан. На предстоящих выборах он может или сам баллотироваться, или поддерживать "ватных" кандидатов. Наращивать узнаваемость Кравцу помогают некоторые национальные медиа, в частности "1+1", которые его показывают как эксперта по любым вопросам.

Поэтому уже сегодня надо анализировать деятельность таких адвокатов и побуждать спецслужбы и законодателей к действиям.

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Кравец и дело Богуслаева

Богуслаева, которого защищает адвокат Ростислав Кравец, обвиняют не только в государственной измене. Есть еще одно дело, которое слушал Антикоррупционный суд. В нем истцом был Минюст. Он добился применения санкций – взыскания в доход государства активов Богуслаева: более 30 единиц недвижимого имущества (жилых и нежилых помещений, земельных участков), корпоративных прав на более чем 10 предприятий, имущественных прав на торговые марки и патенты на промышленные образцы, немалое количество огнестрельного оружия и тому подобное.

Во время заседания по этому делу Кравец обосновывал, почему с Богуслаева и его семьи ничего взыскать нельзя. А в его адвокатском выступлении четко считывается, что если была поставка компонентов для российской военной и гражданской авиации, то это не доказывает, что эти компоненты использовались для вооруженной агрессии против Украины (1 час 10 минут – на видео).

А вот, о чем говорится в решении Высшего антикоррупционного суда Именем Украины: "Действия ответчиков были направлены на поставку авиационных двигателей в Россию, что привело к накоплению новой и модернизации старой авиационной техники России, которая активно используется вооруженными силами России в ходе агрессивной, неспровоцированной войны против Украины. Поставка предприятиям авиастроительной отрасли России специальной техники, орудий, деталей, двигателей или других составных частей летательных аппаратов вредило национальной безопасности, ставило под угрозу территориальную целостность и суверенитет Украины...".

В своем выступлении Кравец не обошелся без манипуляций. Он отметил: "С такой аргументацией можно у половины жителей Запорожья взыскать все имущество, которое было ими приобретено благодаря тому, что они десятки лет работали на предприятии "Мотор Сич", которое якобы принадлежит Богуслаеву." (На видео – 1 час 15 минут).

Кравец и "судьи Майдана"

С начала войны в 2014 году сознательные украинцы, которые тогда вышли на Майдан, были под прицелом не просто судебной системы, которую выстроил "смотрящий" Януковича за судами – Андрей Портнов, но и под прицелом "ваты" в адвокатуре.

Руководство Национальной ассоциации адвокатов Украины извинилось у судей за поведение тех адвокатов, которые стали на защиту майдановцев. И так делало не только руководство Ассоциации в Киеве. Совет адвокатов Харьковской области от имени якобы всех адвокатов области выразил поддержку диктаторских законов 16 января, что возмутило сообщество адвокатов, и они записали видеообращение. После скандала это сообщение удалили с вебсайта без опровержений и извинений.



Сайт Совета адвокатов Харьковской области / Скриншот автора

Председателем Совета адвокатов Харьковской области тогда была и сейчас остается Виктория Гайворонская – соратница председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой. Последняя неизменно возглавляет эту ассоциацию со времен Януковича.

Нереформированная адвокатура влияет негативно на судебную реформу. Более 10 лет продолжаются суды, связанные с "судьями Майдана". В одних они оспаривали их увольнение с должности судьи, в других – защищали якобы их честь и достоинство, а еще в других – сами были подсудимыми.

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По меньшей мере одного из таких "судей Майдана" до сих пор представляет Ростислав Кравец (по данным Единого государственного реестра судебных решений другие его клиенты-судьи в основном потерпели фиаско в Большой Палате Верховного Суда). Речь идет об отставном судье Александре Хримли, который судился с "Автомайданом" и проиграл.

Руководительница "Автомайдана" Екатерина Бутко о Хримли / Скриншот автора

В своем телеграмм-канале Кравец атакует не только общественный сектор (сообщений, в которых упоминается "Автомайдан", около 80), но и судей Верховного Суда, которым попало на рассмотрение дело клиента Кравца – Хримли. Говорится о Викторе Пророке и Дмитрии Гудыме. А учитывая то, что телеграм-канал Кравца входит в кремлевскую сеть, которую обнаружила общественная инициатива "Игла", то во время таких информационных атак приобщаются и анонимные каналы. В частности "Под мантией".

Здесь говорится не только о попытке давления на суд в каком-то одном деле, но и о системной попытке Кремля заблокировать ход судебной реформы, которая важна на евроинтеграционном пути.



Как проверяют судей

Кравец сейчас выполняет задание, которое очень нужно Кремлю – бьет по ситу судебной реформы, пытаясь дезинформационными вбросами повлиять на подбор кадров в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей.

Именно поэтому задача спецслужб выявлять такие сети и не давать возможности агентуре Кремля, которая формирует информационное поле, набирать влияние на сознание граждан.

Задача комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады, который возглавляет "Слуга народа" нардеп Денис Маслов, наконец, реформировать адвокатуру, которой неизменно руководит соратница предателя Медведчука, который является кумом Путина, – Лидия Изовитова. Зато член этого комитета – "слуга" Владимир Ватрас – зарегистрировал законопроект (11279), который позволяет привлекать к ответственности журналистов, которые якобы отождествляют адвоката с его клиентом. Такого требования к реформе адвокатуры наши партнеры не выдвигали.

Так, адвоката не следует ассоциировать с клиентом. Но такие, как Кравец и Шевчук, сами себя с такими клиентами ассоциируют своими действиями и коммуникацией, которая происходит вне судебного процесса.

А некоторые дела адвокатов просто очень показательны, чтобы продемонстрировать неразборчивость в зарабатывании денег на защите интересов предателей, коллаборационистов, оборотней в мантиях или в мундирах. О таких защитниках общество должно знать. В частности потому, чтобы на ближайших выборах не ошибиться и не выбрать беспринципных людей в парламент и местные советы.

А задача для комитета, который возглавляет председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк, – сделать все, чтобы правительственный законопроект (7476), направлен на очищение местного самоуправления от представителей запрещенных партий, вынесли на рассмотрение Верховной Рады и поддержали.