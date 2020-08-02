Афганские силовики убили одного из главарей "ИГИЛ" в ходе специальной операции, сообщает AP.

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Как известно, Асадуллу Оракзая ликвидировали вечером субботы, 1 августа, вблизи Джалалабаду – столицы провинции Нангархар.

Оракзай был руководителем службы разведки "ИГИЛ" в Афганистане и одним из главарей организации в этом государстве. Его подозревают в причастности к нескольким смертельным нападениям как на военные, так и на гражданские объекты.



Главарь "ИГИЛ" Асадулла Оказай

Что такое "ИГИЛ"?

"Исламское государство Ирака и Леванта" – это террористическая организация, которая имеет целью создание огромного мусульманского государства, несмотря на то, сколько жертв на это пойдет.

У "ИГИЛ" есть территориальные претензии на весь Ближний Восток, Центральную Европу, половину Африки и даже Юг Украины. В дальнейшем боевики хотят расширить господство на весь земной шар.