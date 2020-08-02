Служба розвідки Афганістану повідомила про ліквідацію одного з ватажків терористичної організації "ІДІЛ". Мовиться про Асадуллу Оракзая – керівника розвідки "ІДІЛ" в Афганістані.

Афганські силовики вбили одного з ватажків "ІДІЛ" у ході спеціальної операції, повідомляє AP.

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Як відомо, Асадуллу Оракзая ліквідували ввечері суботи, 1 серпня, поблизу Джалалабаду – столиці провінції Нангархар.

Оракзай був керівником служби розвідки "ІДІЛ" в Афганістані й одним з ватажків організації в цій державі. Його підозрюють у причетності до кількох смертельних нападів як на військові, так і на цивільні об'єкти.



Ватажок "ІДІЛ" Асадулла Оказай