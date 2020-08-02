В Афганістані ліквідували одного з ватажків "ІДІЛ": деталі
Служба розвідки Афганістану повідомила про ліквідацію одного з ватажків терористичної організації "ІДІЛ". Мовиться про Асадуллу Оракзая – керівника розвідки "ІДІЛ" в Афганістані.
Афганські силовики вбили одного з ватажків "ІДІЛ" у ході спеціальної операції, повідомляє AP.
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Як відомо, Асадуллу Оракзая ліквідували ввечері суботи, 1 серпня, поблизу Джалалабаду – столиці провінції Нангархар.
Оракзай був керівником служби розвідки "ІДІЛ" в Афганістані й одним з ватажків організації в цій державі. Його підозрюють у причетності до кількох смертельних нападів як на військові, так і на цивільні об'єкти.
Ватажок "ІДІЛ" Асадулла Оказай
Що таке "ІДІЛ"?
"Ісламська держава Іраку й Леванту" – це терористична організація, яка має на меті створення величезної мусульманськими державами, не зважаючи на те, скільки жертв на це піде.
"ІДІЛ" має територіальні претензії на увесь Близький Схід, Центральну Європу, половину Африки й навіть Південь України. Надалі бойовики хочуть розширити панування на всю земну кулю.