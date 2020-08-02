Аэропорт Николаева впервые за 13 лет принял регулярный рейс: фото
Международный аэропорт Николаева 1 августа принял рейс из Киева. Это был первый регулярный для Николаева внутренний рейс за 13 лет.
Пассажиров из столицы встретило руководство области. На аэродроме по такому случаю даже устроили банкет. О первом за 13 лет внутреннем регулярном рейсе сообщает Николаевский международный аэропорт.
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В частности встречали пассажиров директор аэропорта Федор Барна, а также председатель Николаевской ОГА Александр Стадник и его заместители.
После того, как самолет с первыми пассажирами приземлился в аэропорту, его по традиции провели через водную арку, а гости, которые в этот вечер пришли посмотреть на запуск регулярных рейсов, с овациями встретили гостей из Киева. Об этом пишет издание "НикВести".
Внутренний рейс Киев – Николаев выполняла авиакомпания "Роза ветров".
Аэропорт в Николаеве принял первых пассажиров из Киева: фото
Коротко о николаевском аэропорте:
- Это международный гражданский аэропорт, расположенный в 13 километрах от Николаева – областного центра Николаевской области.
- Его построили еще в 1944 году, в период Второй мировой войны, а потому аэропорт длительное время использовался как военный. Гражданским он стал с 1960 года.
- С конца 2018 года из аэропорта запустили регулярный рейс в Шарм-эль-Шейх, что в Египте. Это был первый за долгое время международный регулярный рейс.
- Первый внутренний регулярный рейс планировали запустить в мае 2020 года. Запуск отложили из-за пандемии коронавируса. В октябре 2020 года в аэропорт планирует зайти лоукостер Ryanair.