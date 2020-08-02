Международный аэропорт Николаева 1 августа принял рейс из Киева. Это был первый регулярный для Николаева внутренний рейс за 13 лет.

Пассажиров из столицы встретило руководство области. На аэродроме по такому случаю даже устроили банкет. О первом за 13 лет внутреннем регулярном рейсе сообщает Николаевский международный аэропорт.

К слову Turkish Airlines возобновила рейсы сразу в два города Украины

В частности встречали пассажиров директор аэропорта Федор Барна, а также председатель Николаевской ОГА Александр Стадник и его заместители.

После того, как самолет с первыми пассажирами приземлился в аэропорту, его по традиции провели через водную арку, а гости, которые в этот вечер пришли посмотреть на запуск регулярных рейсов, с овациями встретили гостей из Киева. Об этом пишет издание "НикВести".

Внутренний рейс Киев – Николаев выполняла авиакомпания "Роза ветров".

Аэропорт в Николаеве принял первых пассажиров из Киева: фото

Коротко о николаевском аэропорте: