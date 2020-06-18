Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" объяснили цель Владислава Мангера, который всячески избегает изменения меры пресечения. Они убеждены, что таким образом подозреваемый в организации убийства хочет дождаться, когда истечет срок возможного задержания.

После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности суд наконец начал рассмотрение дела по существу, отмечает инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Стоит знать Владиславу Мангеру выбирают меру пресечения: что о нем известно

Если простым языком до этого момента адвокаты Мангера и сам Владислав устраивали цирки и карусели со скорой, попытками заменить судью и прокуроров. Это их обычная тактика – затягивай, чтобы не отвечать за совершенные преступления,

– заявили активисты.

Причиной является то, что уже 19 июня в 7 утра истекает срок, когда суд может задержать Владислава Мангера. Поэтому если меру пресечения не изберут до сих пор, то не изберут вообще.

"Соответственно он снова может прилечь в реанимацию в Херсоне и продолжать показывать мастер-классы по плохой актерской игре", – заявили в инициативе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Активисты убеждены, что с этого момента сам Владислав Мангер перестанет являться в суд, а его адвокаты продолжат показывать сомнительные медицинские справки.

Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже фактически неделю затягивают рассмотрение дела,

– заявили активисты.

Они обещают дождаться решения суда под его стенами, а до этого никуда не уйдут.

Дело об убийстве Гандзюк и Мангер в нем: коротко

Бывшего главу Херсонского областного совета Владислава Мангера обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Сначала суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога. Адвокат почти сразу внес залог, а Мангер вышел на свободу.

Следствие обвинило Владислава Мангера в давлении на свидетелей, поэтому настояло на его заключении. Суд инициативу поддержал и позволил задержать экс-главу Херсонской ОГА.

Впоследствии работники СБУ привезли его в Киев на суд. Впрочем он покинул заседание из-за якобы проблем со здоровьем. Это было 16 июня, а судебное разбирательство продолжается.