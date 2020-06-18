Активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" пояснили мету Владислава Мангера, який всіляко уникає зміни запобіжного заходу. Вони переконані, що таким чином підозрюваний в організації вбивства хоче дочекатися, коли спливе термін можливого затримання.

Після численних відводів, клопотань і спроб адвокатів Мангера уникнути відповідальності суд нарешті розпочав розгляд справи по суті, зазначає ініціатива "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Варто знати Владиславу Мангеру обирають запобіжний захід: що про нього відомо

Якщо простішою мовою до цього моменту адвокати Мангера і сам Владислав влаштовували цирки і каруселі зі швидкою, спробами замінити суддю і прокурорів. Це їхня стандартна тактика – затягуй, щоб не відповідати за скоєні злочини,

– заявили активісти.

Причиною є те, що вже 19 червня о 7 ранку завершується термін, коли суд може затримати Владислава Мангера. Тож якщо запобіжний захід не оберуть до цього часу, то не оберуть взагалі.

"Відповідно він знову може прилягти в реанімацію в Херсоні й продовжувати показувати майстер-класи з найгіршої акторської гри", – заявили в ініціативі "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Активісти переконані, що з цього моменту сам Владислав Мангер перестане з'являтися до суду, а його адвокати продовжать показувати сумнівні медичні довідки.

Ми сподіваємося, що суд це також розуміє і не піддасться на тиск Мангера і його адвокатів, які вже фактично тиждень затягують розгляд справи,

– заявили активісти.

Вони обіцяють дочекатися рішення суду під його стінами, а до цього нікуди не підуть.

Справа про вбивство Гандзюк і Мангер у ній: коротко

Колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера звинувачують в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Спершу суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави. Адвокат майже одразу вніс заставу, а Мангер вийшов на волю.

Слідство звинуватило Владислава Мангера в тиску на свідків, тож наполягло на його ув'язненні. Суд ініціативу підтримав і дозволив затримати ексголову Херсонської ОДА.

Згодом працівники СБУ привезли його в Київ на суд. Втім він покинув засідання через буцімто проблеми зі здоров'ям. Це було 16 червня, а судовий розгляд триває досі.