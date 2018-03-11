Активисты отправились в дом Авакова в Киеве: видео

В воскресенье, 11 марта, в Киеве устроили автопробег к дому министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Участники акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, говорится о силовом разгоне палаточного городка под Верховной Радой.

Об этом сообщает "Громадское".

Отмечается, что одновременно украинцы должны выйти на пикет в Италии, а именно — под зарубежную виллу Авакова, которую он приобрел в 2017 году.

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Добавим, что участники акции также обвиняют Авакова в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для МВД, а также приобретении многотысячной недвижимости за рубежом.