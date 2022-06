Аналитики из американского Института изучения войны (The Institute for the Study of War, ISW) отметили, что российские атаки остаются в основном привязанными к дороге и ограниченными узкими фронтами.

Главная цель у россиян сейчас – захват Северодонецка (с последующим штурмом Лисичанска), а также Славянская. Именно на это и брошены все усилия кафиров. Ведь это "карман" на оси от Изюма в Харьковской области до Бахмута в Донецкой области. Российские захватчики пытаются там оцепить украинские силы.

Российские войска продолжают готовиться к наступательным действиям с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана в сторону Славянска. По данным Генштаба ВСУ, 10 июня им удалось добиться незначительного успеха.

Это может быть связано с тем, что сейчас в направлении Харьковской области действуют 30 российских батальонно-тактических групп (БТГ), что на 10 больше, чем сообщалось 3 июня. Однако эти БТГ, вероятно, понесли значительные боевые потери и могут состоять из остатков других подразделений.

Данные о дополнительных 10 БТГ, действующих на этой оси, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль реорганизовал свои подразделения и, возможно, развернул некоторые подкрепления, но маловероятно, что российские силы действительно увеличили свою боевую мощь на 50%.

При этом аналитики отмечают возможные проблемы, которые предстанут перед российским военным руководством из-за такого роста количества военных. Поскольку атаки остаются в основном привязанными к дороге и ограниченными узкими фронтами, и российским войскам, вероятно, будет трудно использовать любой новый вес численности.

Бои за Северодонецк

Российские войска продолжили наземный штурм в Северодонецке, но на 10 июня еще не установили полный контроль над городом. Украинские войска контролируют завод "Азот" и трассу Лисичанск – Бахмут. А оккупанты обстреливают эту дорогу, а также Лисичанск, Устиновку, Тошковку и Золотое, чтобы поддержать свою захватническую операцию в Северодонецке и помешать украинским поставкам.

