Аналітики з американського Інституту вивчення війни (The Institute for the Study of War, ISW) відмітили, що російські атаки залишаються здебільшого прив’язаними до дороги та обмеженими вузькими фронтами.

Головна ціль в росіян зараз – захоплення Сєвєродонецька (з подальшим штурмом Лисичанська), а також Слов'янська. Саме на це і кинуто усі зусилля окупантів. Адже це "кишеня" на осі від Ізюма в Харківській області до Бахмута в Донецькій області. Російські загарбники намагаються там оточити українські сили.

Російські війська продовжують готуватися до наступальних дій з південного сходу від Ізюма та на захід від Лимана в бік Слов’янська. За даними Генштабу ЗСУ, 10 червня їм вдалося досягти незначного успіху.

Це може бути пов'язано з тим, що зараз на напрямку з Харківської області діють 30 російських батальйонно-тактичних груп (БТГ), що на 10 більше, ніж повідомлялося 3 червня. Однак ці БТГ, ймовірно, зазнали значних бойових втрат і можуть складатися з залишків інших підрозділів.

Дані про додаткові 10 БТГ, які діють на цій осі, ймовірно, свідчать про те, що Кремль реорганізував свої підрозділи та, можливо, розгорнув деякі підкріплення, але малоймовірно, що російські сили дійсно збільшили свою бойову потужність на 50%.

При цьому аналітики відзначають про можливі проблеми, які постануть перед російським військовим керівництвом через таке зростання кількості військових. Через те, що атаки залишаються здебільшого прив’язаними до дороги та обмеженими вузькими фронтами, і російським військам, ймовірно, буде важко використовувати будь-яку нову вагу чисельності.

Бої за Сєвєродонецьк

Російські війська продовжили наземний штурм у Сєвєродонецьку, але станом на 10 червня ще не встановили повний контроль над містом. Українські війська контролюють завод "Азот" та трасу Лисичанськ – Бахмут. Натомість окупанти обстрілюють цю дорогу, а також Лисичанськ, Устинівку, Тошківку та Золоте, щоб підтримати свою загарбницьку операцію в Сєвєродонецьку та перешкодити українським постачанням.

