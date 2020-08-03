Министр МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие правоохранителям, которые обезвредили полтавского террориста. Награды получили 4 силовика.

Оружие получили майор Артем Нужненко, капитан Петр Гума и два "штурмовика" – старший лейтенант и старший сержант. Об этом сообщает заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало в фейсбук.

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Капитан Петр Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников,

– отметил Ярослав Тракало.

Как происходила ликвидация Романа Скрыпника

Полтавского террориста Романа Скрыпника 1 августа нашли в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. Террорист имел при себе табельное оружие, взял в заложники полицейского и угрожал гранатой. Правоохранители начали спецоперацию "Гром". В Скрыпника попал снайпер, а "заложник" успел отскочить перед взрывом гранаты.

По словам Антона Геращенко, террорист имел шанс сдаться полиции и остаться живым, но выбрал другой путь.

История террориста в Полтаве: хронология

23 июля во время задержания Роман Скрыпник угрожал гранатой и взял в заложники полковника полиции.

Единственным требованием террориста было, чтобы он снова не попал в тюрьму.

Через несколько часов Скрыпник отпустил заложника и убежал в лес.

После 9 дней поисков террориста нашли и ликвидировали.