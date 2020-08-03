Аваков наградил силовиков за ликвидацию полтавского террориста: фото и видео
Министр МВД Арсен Аваков вручил наградное оружие правоохранителям, которые обезвредили полтавского террориста. Награды получили 4 силовика.
Оружие получили майор Артем Нужненко, капитан Петр Гума и два "штурмовика" – старший лейтенант и старший сержант. Об этом сообщает заместитель директора департамента по связям с общественностью МВД Ярослав Тракало в фейсбук.
Важно: Полтавского террориста ликвидировали: ГБР проверит действия полиции
Капитан Петр Гума за 16-летний стаж работы в полиции уже в третий раз принимает участие в спецоперациях по освобождению заложников,
– отметил Ярослав Тракало.
Как происходила ликвидация Романа Скрыпника
Полтавского террориста Романа Скрыпника 1 августа нашли в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. Террорист имел при себе табельное оружие, взял в заложники полицейского и угрожал гранатой. Правоохранители начали спецоперацию "Гром". В Скрыпника попал снайпер, а "заложник" успел отскочить перед взрывом гранаты.
По словам Антона Геращенко, террорист имел шанс сдаться полиции и остаться живым, но выбрал другой путь.
История террориста в Полтаве: хронология
- 23 июля во время задержания Роман Скрыпник угрожал гранатой и взял в заложники полковника полиции.
- Единственным требованием террориста было, чтобы он снова не попал в тюрьму.
- Через несколько часов Скрыпник отпустил заложника и убежал в лес.
- После 9 дней поисков террориста нашли и ликвидировали.