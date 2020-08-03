Міністр МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю правоохоронцям, які знешкодили полтавського терориста. Нагороди отримали 4 силовики.

Зброю отримали майор Артем Нужненко, капітан Петро Гума, та два "штурмовики" – старший лейтенант та старший сержант. Про це повідомляє заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало у фейсбук.

Важливо: Полтавського терориста ліквідували: ДБР перевірить дії поліції

Капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників,

– наголосив Ярослав Тракало.

Як відбувалась ліквідація Романа Скрипника Полтавського терориста Романа Скрипника 1 серпня знайшли в селі Опішня Зіньківського району Полтавської області. Терорист мав при собі табельну зброю, взяв у заручники поліцейського та погрожував гранатою. Правоохоронці почали спецоперацію "Грім". У Скрипника влучив снайпер, а "заручник" встиг відскочити перед вибухом гранати. За словами Антона Геращенка, терорист мав шанс здатись поліції та залишитись живим, але обрав інший шлях.

Історія терориста у Полтаві: хронологія 23 липня під час затримання Роман Скрипник погрожував гранатою і взяв у заручники полковника поліції.

Єдиною вимогою терориста було, аби він знову не потрапив до в'язниці.

Через декілька годин Скрипник відпустив заручника та втік у ліс.

Після 9 днів пошуків терориста знайшли і ліквідували.