Аваков нагородив силовиків за ліквідацію полтавського терориста: фото і відео
Міністр МВС Арсен Аваков вручив нагородну зброю правоохоронцям, які знешкодили полтавського терориста. Нагороди отримали 4 силовики.
Зброю отримали майор Артем Нужненко, капітан Петро Гума, та два "штурмовики" – старший лейтенант та старший сержант. Про це повідомляє заступник директора департаменту зв’язків із громадськістю МВС Ярослав Тракало у фейсбук.
Важливо: Полтавського терориста ліквідували: ДБР перевірить дії поліції
Капітан Петро Гума за 16-річний стаж роботи в поліції вже втретє бере участь у спецопераціях зі звільнення заручників,
– наголосив Ярослав Тракало.
Як відбувалась ліквідація Романа Скрипника
Полтавського терориста Романа Скрипника 1 серпня знайшли в селі Опішня Зіньківського району Полтавської області. Терорист мав при собі табельну зброю, взяв у заручники поліцейського та погрожував гранатою. Правоохоронці почали спецоперацію "Грім". У Скрипника влучив снайпер, а "заручник" встиг відскочити перед вибухом гранати.
За словами Антона Геращенка, терорист мав шанс здатись поліції та залишитись живим, але обрав інший шлях.