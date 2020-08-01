У ніч на 1 липня під час спецоперації поліцейські ліквідували полтавського терориста Романа Скрипника. ДБР дасть правову оцінку діям правоохоронців.

ДБР розслідує дії поліції при ліквідації терориста

Слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, від яких під час затримання загинув полтавський терорист, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Відповідно до результатів першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах повноважень. Остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців зроблять за результатами досудового розслідування.

Згодом у коментарі "РБК-Україна" представники ДБР повідомили, що наразі не проводитимуть розслідування про можливе перевищення службових повноважень під час ліквідації полтавського нападника.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що "полтавський терорист" Роман Скрипник, при затриманні погрожував гранатою і знову взяв у заручники поліцейського. Тому бійці спецназу КОРД застрелили його.

Деталі затримання Романа Скрипника

За попередньою інформацією, правоохоронці знайшли Романа Скрипника 1 серпня 2020 року, приблизно о 3:00 у селі Опішня Зіньківського району.

Зіньківського району. Під час затримання поліцейські вистрілили чоловіку в голову . Крім того, стався вибух бойової гранати , яку тримав в руках загиблий.

. Крім того, , яку тримав в руках загиблий. Геращенко наголосив, що у злочинця була можливість здатися поліції і залишитися живим, але він нею не скористався.



У ніч на 1 липня правоохоронці знайшли Романа Скрипника / Фото Нацполіції



Бійці спецназу застрелили його / Фото Нацполіції

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