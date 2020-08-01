В ночь на 1 июля во время спецоперации полицейские ликвидировали полтавского террориста Романа Скрипника. ГБР даст правовую оценку действиям правоохранителей.

ГБР расследует действия полиции при ликвидации террориста

Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых во время задержания погиб полтавский террорист, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Согласно результатам первоочередных следственных действий, полицейские действовали в рамках полномочий. Окончательные выводы о правомерности действий правоохранителей сделают по результатам досудебного расследования.

Впоследствии в комментарии "РБК-Украина" представители ГБР сообщили, что пока не будут проводить расследование о возможном превышении служебных полномочий во время ликвидации полтавского нападавшего.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что "полтавский террорист" Роман Скрипник, при задержании угрожал гранатой и взял в заложники полицейского. Поэтому бойцы спецназа КОРД застрелили его.

Детали задержания Романа Скрипника

По предварительной информации, правоохранители нашли Романа Скрипника 1 августа 2020 года, примерно в 3:00 в селе Опошня Зеньковского района.

Зеньковского района. Во время задержания полицейские выстрелили мужчине в голову . Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты , которую держал в руках погибший.

. Кроме того, , которую держал в руках погибший. Геращенко подчеркнул, что у преступника была возможность сдаться полиции и остаться живым, но он ею не воспользовался.



В ночь на 1 июля правоохранители нашли Романа Скрипника / Фото Нацполиции



Бойцы спецназа застрелили его / Фото Нацполиции

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