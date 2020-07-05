В Вене застрелили Мамихана Умарова ("Анзор из Вены"), который публично беспощадно критиковал власть Чечни и лично Рамзана Кадырова. Также он предупредил бывшего нардепа и заместителя командира добробата "Азов" Игоря Мосийчука, что Кадыров заказал его убийство.

В пригороде Вены в 19.30 вечера субботы 4 июля, как пишет издание Österreich , выстрелом в голову убит чеченец. Источники " Кавказ.Реалии " проинформировали, что убитый – Мамихан Умаров, блогер "Анзор из Вены".

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Австрийская полиция сообщила, что убийцу – чеченца по национальности – задержали благодаря оперативной реакции и применения вертолета. Когда же полиция стрелка нашла – он сдался без сопротивления.

Что известно об убийстве чеченского блогера в Австрии

В австрийских СМИ указано, что погибший – один из чеченцев, обратившихся к правительству Австрии в поисках убежища.

В то же время "Кавказ.Реалиы" пишут, что это Мамихан Умаров. Сам Умаров в интервью ютуб-канала "Свободный" (опубликовано в феврале 2020 года) утверждал, что живет с 2005 года в Австрии под именем Мартин Бек.

Умаров рассказывал, что был когда-то наемником и сотрудником так называемого "Министерства шариатской государственной безопасности" непризнанной республики Ичкерия, которая воевала против России.

После побега из Чечни Умаров начал резко критиковать Рамзана Кадырова. Более того, он рассказывал, что Кадыров и российские спецслужбы связаны с покушениями на чеченских политических эмигрантов в Европе.

В доказательство этого он публиковал записи разговоров, где зафиксирован якобы голос Кадырова и разговоры о заказных убийства, в том числе и на территории Украины.

Умаров был главным свидетелем теракта в Киеве, – Мосийчук

На информацию об убийстве Умарова в телеграмм-канале отреагировал и Игорь Мосийчук. Он напомнил, что застреленный чеченец был главным свидетелем по делам:

О нападении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева (30 октября 2017 неизвестные расстреляли их авто под Кие вом – Окуева погибла, Осмаев получил ранение );

расстреляли их авто Теракта в Киеве под телеканалом "Эспрессо" (25 октября 2017, когда нардеп Мосийчук выходил из здания, где расположена студия канала, произошло вооруженное нападение , в результате которого погибли несколько человек).

Анзор сотрудничал с Национальной полицией Украины. Был допрошен в качестве свидетеля и передал следователю Нацполиции записи разговоров чеченских чиновников которые заказывали моё, Амины Окуевой и Адама Осмаева убийства,

– написал Мосийчук.

Интервью Умарова каналу "Свободный": смотрите видео