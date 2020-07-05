В Австрії вбили чеченського блогера Анзора, який критикував Кадирова і врятував Мосійчука
У Відні застрелили Маміхана Умарова ("Анзор із Відня"), який публічно нещадно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова. Він же попередив колишнього нардепа і заступника командира добробату "Азов" Ігоря Мосійчука, що Кадиров замовив його вбивство.
У передмісті Відня о 19.30 вечора суботи 4 липня, як пише видання Österreich, пострілом в голову вбито чеченця. Джерела "Кавказ.Реалии" проінформували, що мовиться про Маміхана Умарова – блогера "Анзора з Відня".
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Австрійська поліція повідомила, що вбивцю – чеченця за національністю – затримали за допомогою оперативної реакції та застосування гелікоптера. Коли ж поліція стрілка знайшла – він здався без опору.
Що відомо про вбивство чеченського блогера в Австрії
- В австрійських ЗМІ зазначено, що загиблий – один із чеченців, які звернулися до уряду Австрії в пошуках притулку.
- Водночас "Кавказ.Реалии" пишуть, що це Маміхан Умаров. Сам Умаров у інтерв'ю ютуб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.
- Умаров розповідав, що був колись найманцем та співробітником так званого "Міністерства шаріатської державної безпеки" невизнаної республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії.
- Після втечі з Чечні Умаров почав різко критикувати Рамзана Кадирова. Ба більше, він розповідав, що Кадиров і російські спецслужби пов'язані з замахами на чеченських політичних емігрантів у Європі.
- На доказ цього він публікував записи розмов, де зафіксовано начебто голос Кадирова та розмови про замовні вбивства, серед яких і на території України.
Умаров був головним свідком теракту в Києві, – Мосійчук
На інформацію про вбивство Умарова у телеграм-каналі відреагував і Ігор Мосійчук. Він нагадав, що застрелений чеченець був головним свідком у справах:
- Про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення);
- Теракту в Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, коли нардеп Мосійчук виходив з будівлі, де розташована студія каналу, стався збройний напад, в результаті якого загинули кілька людей).
Анзор співпрацював з Національною поліцією України. Був допитаний як свідок і передав слідчому Нацполіції записи розмов чеченських високопосадовців які замовляли моє, Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва вбивства,
– написав Мосійчук.