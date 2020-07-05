У Відні застрелили Маміхана Умарова ("Анзор із Відня"), який публічно нещадно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова. Він же попередив колишнього нардепа і заступника командира добробату "Азов" Ігоря Мосійчука, що Кадиров замовив його вбивство.

У передмісті Відня о 19.30 вечора суботи 4 липня, як пише видання Österreich, пострілом в голову вбито чеченця. Джерела "Кавказ.Реалии" проінформували, що мовиться про Маміхана Умарова – блогера "Анзора з Відня".

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Австрійська поліція повідомила, що вбивцю – чеченця за національністю – затримали за допомогою оперативної реакції та застосування гелікоптера. Коли ж поліція стрілка знайшла – він здався без опору.

Що відомо про вбивство чеченського блогера в Австрії

В австрійських ЗМІ зазначено, що загиблий – один із чеченців, які звернулися до уряду Австрії в пошуках притулку.

Водночас "Кавказ.Реалии" пишуть, що це Маміхан Умаров. Сам Умаров у інтерв'ю ютуб-каналу "Свободный" (опубліковане в лютому 2020 року) стверджував, що живе з 2005 року в Австрії під ім'ям Мартін Бек.

Умаров розповідав, що був колись найманцем та співробітником так званого "Міністерства шаріатської державної безпеки" невизнаної республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії.

та співробітником так званого "Міністерства шаріатської державної безпеки" невизнаної республіки Ічкерія, яка воювала проти Росії. Після втечі з Чечні Умаров почав різко критикувати Рамзана Кадирова. Ба більше, він розповідав, що Кадиров і російські спецслужби пов'язані з замахами на чеченських політичних емігрантів у Європі.

на чеченських політичних емігрантів у Європі. На доказ цього він публікував записи розмов, де зафіксовано начебто голос Кадирова та розмови про замовні вбивства, серед яких і на території України.

Умаров був головним свідком теракту в Києві, – Мосійчук

На інформацію про вбивство Умарова у телеграм-каналі відреагував і Ігор Мосійчук. Він нагадав, що застрелений чеченець був головним свідком у справах:

Про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Киє вом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення );

); Теракту в Києві під телеканалом "Еспресо" (25 жовтня 2017, коли нардеп Мосійчук виходив з будівлі, де розташована студія каналу, стався збройний напад, в результаті якого загинули кілька людей).

Анзор співпрацював з Національною поліцією України. Був допитаний як свідок і передав слідчому Нацполіції записи розмов чеченських високопосадовців які замовляли моє, Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва вбивства,

– написав Мосійчук.

Інтерв'ю Умарова каналу "Свободный": дивіться відео

До слова, у червні прокуратура Німеччини висунула звинувачення підозрюваному в замовному вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі. Підозрюваний – громадянин Росії. У Німеччині впевнені, що він діяв на замовлення російської влади.