Вторая стрельба за день

Видео со звуками выстрелов появилось в одном из чатов мигрантов. Люди комментировали его словами "белорусская полиция".

К теме Ставят палатки и разрушают ограждение лопатами: мигранты на границе с Польшей продолжают беспорядки

Несколькими часами ранее мигранты обустроили у границы палаточный городок. Чтобы согреться, они разожгли костер.

Смотрите видео с выстрелами на границе Беларуси и Польши:

Мигранты пытались прорваться сквозь границу Польши. Для этого они кусками резали колючую проволоку. Вскоре отчаянные пытались разрушить его лопатой. На сдерживание правоохранителей по ту сторону забора мигранты почти не реагировали.

Поэтому Польша направила к границе антитеррористические подразделения.

Заметим, это уже второй раз за день на границе случилась стрельба. Раньше звуки выстрелов были слышны, когда мигранты пробивались через ограждение.

Обратите внимание! Из-за напряженной ситуации на границе Польша объявила о боевой готовности. По словам министра обороны Мариуша Блащака, на границе дежурят 12 тысяч военных.

Главное о ситуации на границе Беларуси и Польши