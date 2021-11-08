Друга стрілянина за день

Відео зі звуками пострілів з'явилося в одному із чатів мігрантів. Люди коментували його словами "білоруська поліція".

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Кількома годинами раніше мігранти облаштували біля кордону наметове містечко. Щоб зігрітися вони розпалили багаття.

Дивіться відео з пострілами на кордоні Білорусі та Польщі:

Мігранти намагалися прорватися крізь кордон Польщі. Для цього вони шматками різали колючий дріт. Згодом відчайдухи намагалися зруйнувати його лопатою. На стримування правоохоронців по той бік паркану мігранти майже не реагували.

Через це Польща направила до кордону антитерористичні підрозділи.

Зауважимо, це вже вдруге за день на кордоні трапилася стрілянина. Раніше звуки пострілів було чути, коли мігранти пробивалися через огорожу.

Зверніть увагу! Через напружену ситуацію на кордоні Польща оголосила про бойову готовність. За словами міністра оборони Маріуша Блащака, на кордоні чергують 12 тисяч військових.

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