Мигранты ведут себя все агрессивнее. Они в частности пытаются разрушить пограничную ограду.

К теме Литва направляет свои войска к границе с Польшей и Беларусью

Слышны звуки выстрелов

Из-за ухудшения ситуации пограничники отбивают атаку. На границе все чаще слышны звуки выстрелов.

Отметим! Ранее стало известно, что польские Вооруженные силы привели войска к 6-часовой боевой готовности.

На границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию.

Он отметил, что в ответ на агрессивные действия белорусской стороны Польша будет повышать боеспособность своих сил.

Мигранты пытаются прорваться через границу: смотрите видео

Напряженная ситуация на границе: смотрите видео

По информации главы Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса, на границе, вероятно, присутствуют от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.

В Беларуси – напряженная ситуация с мигрантами

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей.

Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных.

Литва решила перебросить дополнительные силы к границе. Также глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в государстве чрезвычайное положение.

Полный текст публикации в твиттере:

КПП "Брузги-Кузница": Группы мигрантов сопровождают белорусские службы до линии границы Польши. Мигранты делают первые шаги для форсирования границы. Мы на месте.