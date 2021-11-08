Мигранты ведут себя все агрессивнее. Они в частности пытаются разрушить пограничную ограду.
К теме Литва направляет свои войска к границе с Польшей и Беларусью
Слышны звуки выстрелов
Из-за ухудшения ситуации пограничники отбивают атаку. На границе все чаще слышны звуки выстрелов.
На границу направили антитеррористические подразделения. Официальный представитель войск территориальной обороны Польши, полковник Марек Петржак отреагировал на ситуацию.
Он отметил, что в ответ на агрессивные действия белорусской стороны Польша будет повышать боеспособность своих сил.
Мигранты пытаются прорваться через границу: смотрите видео
Напряженная ситуация на границе: смотрите видео
По информации главы Службы охраны госграницы Рустамаса Любаеваса, на границе, вероятно, присутствуют от 1 до 5 тысяч нелегальных мигрантов.
В Беларуси – напряженная ситуация с мигрантами
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов из Беларуси двинулась к границе с Польшей.
- Белорусская Госпогранслужба заявила, что люди делают это из-за якобы безразличия польских властей.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных.
- Литва решила перебросить дополнительные силы к границе. Также глава МВД Литвы Агне Билотайте предложила ввести в государстве чрезвычайное положение.
Полный текст публикации в твиттере:
КПП "Брузги-Кузница": Группы мигрантов сопровождают белорусские службы до линии границы Польши. Мигранты делают первые шаги для форсирования границы. Мы на месте.