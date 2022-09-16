Так, был ликвидирован заместитель главы оккупационной администрации по вопросам ЖКХ олег бойко, а также его жена людмила. Об этом жалуются российские СМИ и оккупанты в своих телеграм-каналах, информирует 24 канал.

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Что известно об убийстве супругов-коллаборантов

Как утверждают пропагандисты, "власть" Бердянска подтвердила гибель заместителя мэра по ЖКХ и его супруги, возглавлявшей "территориальный избирком" по "присоединению" к россии.

По данным местных пророссийских властей, двойное убийство совершено в микрорайоне Колония. В настоящее время на месте преступления работают силовики.



Олег бойко умер / фото росСМИ



Жена коллаборанта людмила / фото росСМИ

Щедрый день на умерших предателей

16 сентября в псевдопрокуратуре Луганска раздался взрыв. Из-за этого погиб генпрокурор оккупантов сергей горенко.

Заметим, что горенко предатель Украины и до 2014 года мог быть агентом российских спецслужб. "Генпрокурор" более 20 лет работал в правоохранительной системе Украины. В частности, в 2013 – 2014 годах занимал должность начальника отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В Луганске произошел взрыв в здании "генпрокуратуры": смотрите видео