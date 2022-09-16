Так, було ліквідовано заступника голови окупаційної адміністрації з питань ЖКГ олега бойка, а також його дружину людмилу. Про це бідкаються російські ЗМІ та окупанти у своїх телеграм-каналах, інформує 24 канал.
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Що відомо про вбивство подружжя-колаборантів
Як стверджують пропагандисти, "влада" Бердянська підтвердила загибель заступника мера з ЖКГ та його дружини, яка очолювала "територіальний виборчком" щодо "приєднання" до росії.
За даними місцевої проросійської влади, подвійне вбивство скоєно в мікрорайоні Колонія. Наразі на місці злочину працюють силовики.
Олег бойко помер / фото росЗМІ
Дружина колаборанта людмила / фото росЗМІ
Щедрий день на померлих зрадників
16 вересня у псевдопрокуратурі Луганська пролунав вибух. Через це загинув генпрокурор окупантів сєргей горєнко.
Зауважимо, що горєнко є зрадником України і до 2014 року міг бути агентом російських спецслужб. "Генпрокурор" понад 20 років працював в правоохоронній системі України. Зокрема, у 2013 – 2014 роках обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків.
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