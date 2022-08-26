Автомобіль колаборанта аскяра лайшева підірвали 11 серпня. До війни він був поліцейським.

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На відео видно, як вогонь на автомобілі спалахує під час руху. Згодом він вибухає.

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Ще одна ліквідація зрадника

В окупованому Бердянську, що на Запоріжжі, підірвали автомобіль "заступника керівника" місцевого ДАІ колєснікова. Від вибуху транспорт не загорівся, але в ньому повилітали вікна. Відтак зрадник отримав поранення від уламків. Його намагалися врятувати лікарі, але згодом пропагандистські ЗМІ повідомили про смерть колєснікова.

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Схожий випадок на Запоріжжі

У селі Михайлівка невідомі знищили місцевого гауляйтера івана сушка. Раніше він працював ведучим на весіллях. Це трапилось 24 серпня о 8:00. Вибухівку встановили під сидінням водія.

Після вбивства сушка у колаборантів на Запоріжжі почалася паніка. Зокрема, мелітопольський гауляйтер євген балицький погрожував причетним до підриву автомобіля Гаагою. Згодом пропагандисти опублікували відео з ліквідацією зрадника.

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