24 канал собрал всю информацию о скандалах с участием известной киевской блогерши Марии Семеновой.
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Мария родом из Киева, только недавно ей исполнилось 18 лет. Свою блогерскую "карьеру" она начала еще несовершеннолетней. Как пишут СМИ, Мария живет с мамой на Троещине. Об отце девушки ничего неизвестно.
Ее главное хобби – соцсети. Она активно занималась ведением своей странице в инстаграме и зарабатывала на рекламе. Как известно, чем больше количество подписчиков и охватов, тем больше гонорары за рекламу. Именно поэтому блогерша не брезговала раскручивать страницу на скандалах.
Пикантное хобби
По данным телеграм-канала "Катарсис", инстаграм – не единственное хобби девушки. Также она может заниматься эскортом. По крайней мере так ее номер подписали пользователи в приложении getcontact.
В сети также обнародовали анкету Марии. В ней указано, что рост девушки составляет 170 сантиметров и "стоит" она 800 долларов.
Скандалы с участием блогерши
Чтобы привлечь внимание подписчиков Мария каждый раз придумывает новые и все более скандальные выходки. Мы собрали последние скандалы с участием Марии.
Попытка самоубийства
Впервые о горе-блогерше СМИ заговорили еще в 2020 году. Тогда она вышла в прямой эфир в инстаграме, чтобы якобы покончить жизнь самоубийством. Блогерша якобы поссорилась с парнем и хотела прыгнуть с моста Метро.
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От смерти Марию Семенову фактически спас ее подписчик. Неизвестный сразу же обратился в полицию, которая оперативно прибыла на вызов. Правоохранители предлагали Марии помощь и пытались ее утешить.
Я четыре года общалась с парнем, а ему на меня... Все хорошо, я просто выпила немножко и мне плохо на душе, а так все нормально,
– говорила тогда блогерша.
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Стрельба на заправке
После того, как хайп после "самоубийства" затих, Мария решила вновь напомнить о себе в привычной манере. В марте 2021 года девушка решила пострелять из пистолета на заправке. Видео этого она опубликовала у себя в инстаграме.
На кадрах видно, как девушка позировала с оружием в руках и несколько раз нажимала на курок, направляя ствол в разные стороны. Когда она подняла пистолет вверх, раздался выстрел. Судя по реакции девушки, она не ожидала, что это произойдет.
18-летняя блогерша устроила стрельбу / Скриншот из инстаграма Марии
Погром арендованной квартиры
Инцидент произошел в ЖК "Комфорт Таун", где "лидер мнений" арендовала квартиру. По данным телеграм-каналов, ее якобы попросить съехать раньше, хотя квартира была еще проплачена. Она не придумала ничего лучше, чем разгромить съемную квартиру.
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На видео, которое она обнародовала в сети, видно, как девушка посреди комнаты высыпает пакет с мусором, рвет тюль и шторы, закидывает все сырыми яйцами, солью и мукой. В конце она вылила в ванной комнате лак для ногтей.
Погром в съемной квартире: смотрите видео
Смертельное ДТП
1 мая Мария вместе со своей подругой попала в ДТП на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы. Известно, что обе девушки были в нетрезвом состоянии. Подруга Марии погибла на месте, а вот саму горе-блогершу госпитализировали в больницу.
Что известно об аварии
- В ночь на 1 мая водитель Infinity разогнал автомобиль и на большой скорости слетел с мокрой дороги. Машина врезалась в электроопору.
- За рулем был 26-летний Павел Белоконь, который ранее проигнорировал требования полицейских остановиться. Впоследствии водитель сказал, что это был "азарт".
- Проверка на драгере показала, что Белоконь был нетрезв. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
ДТП на бульваре Леси Украинки / Фото Нацполиции
Еще один погром апартаментов
Можно сделать вывод, что девушке понравилось крушить и уничтожать чужие вещи, поэтому, 1 июня она вместе с друзьями разгромила еще одни апартаменты. На этот раз блогерша с друзьями сняла номер в гостинице. Там молодые люди сломали кровать, разбили телевизор, а стены разрисовали маркером. Кроме этого, они залили пол водой и спиртным.
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По словам девушки, апартаменты разрушила не она, а ее друзья. Однако зачем они это делали – неизвестно. А когда на место происшествия прибыли правоохранители и попытались надеть наручники на одного из участников гулянки, Мария решила его освободить и предложила показать свою грудь. "Дядя, я покажу вам сиськи, а вы нас отпустите", сказала юная "леди". Впрочем, полиция на это не "купилась".
После всех этих поступков инстаграм наконец заблокировал страницу блогерши. На это она отреагировала крайне эмоционально. На этот раз блогерша заявила, что прыгнет с моста, если ей не вернут ее инстаграм-страницу. В своем новом обращении Мария угрожает, что совершит самоубийство, потому что не видит смысла в жизни без своей странице в инстаграме.
Что я буду делать, нах*я мне тогда жить. Если мне не вернут мой инстаграм, я реально кинусь.
– заявила девушка.
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Впоследствии девушка передумала совершать самоубийство и сказала, что лучше "с**бет в Россию". "Мы сегодня пьем водку и у***ваем в Россию", пообещала Мария. Видео она разместила на сервисе telesco.pe.