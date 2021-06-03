24 канал зібрав всю інформацію про скандали за участю відомої київської блогерки Марії Семенової.

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Марія родом з Києва, лише нещодавно їй виповнилося 18 років. Свою блогерську "кар'єру" вона почала ще неповнолітньою. Як пишуть ЗМІ, Марія живе з мамою на Троєщині. Про батька дівчини нічого невідомо.

Її головне хобі – соцмережі. Вона активно займалася веденням своєї сторінки в інстаграм та заробляла на рекламі. Як відомо, чим більша кількість підписників та охоплень, тим більші гонорари за рекламу. Саме тому блогерка не цуралася розкручувати сторінку на скандалах.

Пікантне хобі

За даними телеграм-каналу "Катарсис", інстаграм – не єдине хобі дівчини. Також вона може займатися ескортом. Принаймні так її номер підписали користувачі у додатку getcontact.

У мережі також оприлюднили анкету Марії. У ній вказано, що зріст дівчини складає 170 сантиметрів і "коштує" вона 800 доларів.

Скандали за участю блогерки

Аби привернути увагу підписників Марія щоразу вигадує нові й все більш скандальні витівки. Ми зібрали останні скандали за участю Марії.

Спроба самогубства

Вперше про горе-блогерку ЗМІ заговорили ще у 2020 році. Тоді вона вийшла у прямий ефір в інстаграмі, щоб начебто покінчити життя самогубством. Блогерка нібито посварилася з хлопцем і хотіла стрибнути з мосту Метро.

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Від смерті Марію Семенову фактично врятував її підписник. Невідомий одразу ж звернувся до поліції, яка оперативно прибула на виклик. Правоохоронці пропонували Марії допомогу та намагалися її втішити.

Я чотири роки спілкувалася з хлопцем, а йому на мене... Усе добре, я просто випила трошки й мені погано на душі, а так усе нормально,

– говорила тоді блогерка.

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Стрілянина на заправці

Після того, як хайп після "самогубства" затих, Марія вирішила знов нагадати про себе у звичній манері. У березні 2021 року дівчина вирішила постріляти з пістолета на заправці. Відео цього вона опублікувала у себе в інстаграмі.

На кадрах видно, як дівчина позувала зі зброєю в руках і кілька разів натискала на курок, направляючи ствол у різні боки. Коли вона підняла пістолет вгору, пролунав постріл. Судячи з реакції дівчини, вона не очікувала, що це станеться.



18-річна блогерка влаштувала стрілянину / Скриншот з інстаграму Марії

Погром орендованої квартири

Інцидент трапився у ЖК "Комфорт Таун", де "лідерка думок" орендувала квартиру. За даними телеграм-каналів, її нібито попросити з'їхати раніше, хоча квартира була ще проплачена. Вона не вигадала нічого кращого, ніж розтрощити орендовану квартиру.

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На відео, яке вона оприлюднила у мережі, видно, як дівчина посеред кімнати висипає пакет зі сміттям, рве тюлі й штори, закидує все сирими яйцями, сіллю та мукою. Вкінці вона вилила у ванній кімнаті лак для нігтів.

Погром в орендованій квартирі: дивіться відео

Смертельна ДТП

1 травня Марія разом зі своєю подругою потрапила у ДТП на бульварі Лесі Українки в Печерському районі столиці. Відомо, що обидві дівчини були у нетверезому стані. Подруга Марії загинула на місці, а от саму горе-блогерку госпіталізували до лікарні.

Що відомо про аварії

У ніч на 1 травня водій Infinity розігнав автомобіль і на великій швидкості злетів з мокрої дороги. Машина врізалась в електроопору.

За кремом був 26-річний Павло Білоконь, який раніше проігнорував вимоги поліцейських зупинитись. Згодом водій сказав, що це був "азарт".

Перевірка на драгері показала, що Білоконь був нетверезим. Суд обрав йому запобіжний захід – перебування під вартою без права внесення застави.



ДТП на бульварі Лесі Українки / Фото Нацполіції

Ще один погром апартаментів

Можна зробити висновок, що дівчині сподобалося трощити та нівечити чужі речі, тож, 1 червня вона разом з друзями розгромила ще одні апартаменти. Цього разу блогерка з друзями зняла номер у готелі. Там молоді люди зламали ліжко, побили телевізор, а стіни розмалювали маркером. Окрім цього, вони залили підлогу водою та спиртним.

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За словами дівчини, апартаменти руйнувала не вона, а її друзі. Однак навіщо вони це робили – невідомо. А коли на місце події прибули правоохоронці та спробували надягти кайданки на одного з учасників гулянки, Марія вирішила його визволити й запропонувала показати свої груди. "Дядьку, я покажу вам цицьки, а ви нас відпустите", сказала юна "леді". Втім, поліція на це не "купилась".

Зверніть увагу! Київські правоохоронці не залишили без уваги поведінку блогерки та її друзів. Вони склали на них протокол за хуліганство. Тепер їм загрожує обмеження волі до 5 років або навіть тюрма до 4 років.

Після усіх цих вчинків інстаграм нарешті заблокував сторінку блогерки. На це вона відреагувала вкрай емоційно. Цього разу блогерка заявила, що стрибне з мосту, якщо їй не повернуть її інстаграм-сторінку. У своєму новому зверненні Марія погрожує, що скоїть самогубство, бо не бачить сенсу у житті без своєї сторінки в інстаграмі.

Що я буду робити, нах*я мені тоді жити. Якщо мені не повернуть мій інстаграм, я реально кинусь.

– заявила дівчина.

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Згодом дівчина передумала накладати на себе руки й сказала, що краще "у*бе в Росію". "Ми сьогодні п’ємо горілку й уйобу*мо в Росію", пообіцяла Марія. Відео вона розмістила на сервісі telesco.pe.