Суточная статистика вакцинации

Среди 38 861 вакцинного, первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек. В Минздраве также сообщили, что вчера дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10 234 человека.

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Прививки проводили 424 мобильные бригады по иммунизации; 2 425 пункта прививки и 452 центра вакцинации населения.

В течение суток использовали для вакцинации четыре препарата:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 29 413;

Coronavac – 5 255;

AstraZeneca – 740;

Moderna – 3 453;

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Общие темпы COVID-вакцинации

С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек:

из них получили первую дозу – 15 155 836 человек,

получили две дозы – 14 457 249 человек,

получили дополнительную дозу – 13 021 человек,

бустерную дозу – 203 445 человек.

Всего проведена 29 829 551 прививка.

Обратите внимание! Пока в стране фиксируют высокие показатели заболеваемости COVID-19. Даже на выходных прирост инфицированных высокий – вчера, 22 января, более 22 тысячи, а сегодня, 23 января – более 15 тысяч.



В то же время главный санврач Украины Игорь Кузин спрогнозировал резкий скачок заболеваемости на новый штамм коронавирус Омикрон. По его словам, примерно 1 миллион украинцев может заболеть только за февраль 2022 года. А за сутки могут фиксировать ежедневно в среднем 59 тысяч новых случаев.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу