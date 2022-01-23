Добова статистика вакцинації
Серед 38 861 вакцинного, першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 осіб. У МОЗ також повідомили, що вчора додаткову дозу отримали 332 людей, бустерну дозу – 10 234 людини.
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Щеплення проводили 424 мобільні бригади з імунізації; 2 425 пункти щеплення та 452 центри вакцинації населення.
Впродовж доби використовували для вакцинації чотири препарати:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 29 413;
- Coronavac – 5 255;
- AstraZeneca – 740;
- Moderna – 3 453;
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Загальні темпи COVID-вакцинації
З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 155 838 людей:
- з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей,
- отримали дві дози – 14 457 249 людей,
- отримали додаткову дозу – 13 021 людина,
- бустерну дозу – 203 445 людей.
Загалом проведено 29 829 551 щеплення.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу