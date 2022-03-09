Украинский народ никогда не простит этого русским захватчикам. Об этом вечером 8 марта подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

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Россия унесла жизни 52 украинских детей

Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было для меня 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не простим это. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам,

– сказал президент.

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