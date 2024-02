Ключевые направления – помощь ВСУ и реабилитация военных, поддержка вынужденных переселенцев и гражданских, пострадавших в результате боевых действий, помощь медицинским учреждениям и продвижение интересов Украины в мире, привлечение и усиление международной поддержки Украины во время войны.

Читайте также Логистика "Интерпайпа" – стабильная и управляемая, однако стоимость доставки за год выросла в 1,5 раза

Помощь военным и реабилитация

Системную адресную помощь получают бригады ВСУ, ТРО, Нацгвардии. Это, в частности бронетехника, инженерные машины, бронированные скорые, высокотехнологичные БПЛА и дроны, пикапы, грузовики, приборы ночного видения, рации и "Старлинки", запчасти, средства тактической медицины для бойцов и медиков и многое другое. Кроме этого, при участии компании основана и функционирует школа аэроразведки "Довжик", которая научила более 5000 курсантов навыкам пилотирования дронов мультироторного типа и FPV.

Для скорейшего восстановления военных после ранений Виктор и Елена Пинчук создали и расширяют национальную сеть инновационных реабилитационных центров RECOVERY. На сегодня 10 реабилитационных центров RECOVERY предоставляют качественные и бесплатные услуги военным в Киеве, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком, Черкассах, Одессе (два заведения) и в Днепропетровской области (два заведения). Всего в центрах национальной сети уже получили реабилитационную помощь более 7000 пациентов. В планах основателей проекта – до конца 2024 года расширить сеть как минимум до 16 реабилитационных центров, где ежегодно могут восстанавливаться около 20 тысяч военных. 400 медицинских работников прошли обучение в рамках проекта RECOVERY, 1105 медицинских работников приняли участие в воркшопах по использованию инновационного оборудования реабилитационных центров RECOVERY.

Для всесторонней поддержки мобилизованных работников в ИНТЕРПАЙП работает корпоративный штаб помощи. Компания обеспечивает всем необходимым своих воинов (около 1000 работников): от амуниции до дронов и автомобилей, сотрудники также получают медицинское и юридическое сопровождение.

Гуманитарная и медицинская помощь

Более 1,72 миллиона человек, вынужденных переселенцев и пострадавших от войны, получили помощь от Фондов Виктора и Елены Пинчук и благотворительной инициативы Ukraine Relief Fund. Более 170 шелтеров были обеспечены вещами первой необходимости – сантехникой, обогревателями, бытовой техникой, постельным бельем и другими предметами для комфортного быта.

В первые месяцы полномасштабного вторжения оказали экстренную помощь медицинским учреждениям, приближенным к зоне боевых действий. 165 больниц в Украине получили медицинское оборудование (в том числе ИВЛ, наркозные станции, мониторы пациента и другие), генераторы, кровати, расходные материалы. Перинатальные центры и детские больницы по всей Украине были обеспечены специальными инкубаторами для эвакуации новорожденных в бомбоубежище и системами обогрева преждевременно рожденных детей во время блэкаутов. Для оказания экстренной медицинской помощи были приобретены укомплектованные "скорые", в том числе и специальные бронированные авто, переданы медицинские сумки, укомплектованы расходниками.

Для поддержки ментального здоровья женщин в рамках программы Regeneration Фонд Елены Пинчук организовал подготовку украинских психологов, 1300 женщин восстановили свое психологическое состояние и вернулись к активной жизни.

Продвижение интересов Украины в мире, привлечение и усиление международной поддержки Украины во время войны

Фонд Виктора Пинчука последовательно организовывает площадки для продвижения интересов Украины в мире, чтобы привлечь внимание к актуальным потребностям Украины для обеспечения победы в борьбе против российской агрессии. Это и представление Украины во время Всемирного экономического форума, в частности, Украинский Дом, украинские события в Давосе и на полях Мюнхенской конференции по безопасности, вместе с PinchukArtCentre – выставки по всему миру о военных преступлениях России и борьбе и жизни украинцев во время войны (Russian War Crimes, Ukraine is You, Deciding Your Tomorrow).