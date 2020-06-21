В британском городе Рединге мужчина с ножом напал на толпу людей. Он убил трех человек, а еще трое получили ранения. Местная полиция уже задержала нападавшего, но не хочет говорить, что это был подготовленный теракт.

Вооруженное нападение в Рединге случилось вечером 20 июня, пишет издание The Telegraph.

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Три человека погибли на месте нападения практически сразу. Еще трое получили ножевые ранения. Двое из них доставлены в реанимационное отделение местной больницы.

Полиция сразу же задержала нападавшего. Им оказался 25-летний ливиец. Правоохранители начали расследование, но говорят, что разведка не подтверждает, будто могут случиться похожие нападения.

Мы задержали нападавшего и пока не ищем других людей, которые могут быть причастны к нападению. Сейчас событии не трактуют как теракт, но полиция понимает вероятную мотивацию,

– заявил детектив Ян Хантер.

Несмотря на то, что нападение не считают терактом, к расследованию происшествия привлекли военную разведку MI5.

Видео с места убийства в Рединге

Город Рединг в Великобритании: карта