У Британії чоловік з ножем кинувся на людей: є загиблі – відео 18+
У британському місті Редінгу чоловік з ножем напав на натовп людей. Він вбив трьох осіб, а ще троє отримали поранення. Місцева поліція вже затримала нападника, але не хоче говорити, що це був підготовлений теракт.
Збройний напад у Редінгу трапився ввечері 20 червня, пише видання The Telegraph.
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Троє осіб загинули на місці нападу практично одразу. Ще троє отримали ножові поранення. Двох з них доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Поліція одразу ж затримала нападника. Ним виявився 25-річний лівієць. Правоохоронці розпочали розслідування, але кажуть, що розвідка не підтверджує, буцімто можуть трапитися схожі напади.
Ми затримали нападника і поки не шукаємо інших людей, які можуть бути причетними до нападу. Наразі подію не трактують як теракт, але поліція розуміє ймовірну мотивацію,
– заявив детектив Ян Хантер.
Попри те, що напад не вважають терактом, до розслідування події залучили військову розвідку MI5.
Відео з місця вбивства у Редінгу
Місто Редінг у Великій Британії: карта