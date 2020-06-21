У британському місті Редінгу чоловік з ножем напав на натовп людей. Він вбив трьох осіб, а ще троє отримали поранення. Місцева поліція вже затримала нападника, але не хоче говорити, що це був підготовлений теракт.

Збройний напад у Редінгу трапився ввечері 20 червня, пише видання The Telegraph.

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Троє осіб загинули на місці нападу практично одразу. Ще троє отримали ножові поранення. Двох з них доставили до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Поліція одразу ж затримала нападника. Ним виявився 25-річний лівієць. Правоохоронці розпочали розслідування, але кажуть, що розвідка не підтверджує, буцімто можуть трапитися схожі напади.

Ми затримали нападника і поки не шукаємо інших людей, які можуть бути причетними до нападу. Наразі подію не трактують як теракт, але поліція розуміє ймовірну мотивацію,

– заявив детектив Ян Хантер.

Попри те, що напад не вважають терактом, до розслідування події залучили військову розвідку MI5.

Відео з місця вбивства у Редінгу

Місто Редінг у Великій Британії: карта