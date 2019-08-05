Кто может возглавить Минздрав и как это повлияет на реформу медицины

Сейчас в Украине сохраняется интрига относительно того, кто же сформирует новое правительство. Больше всего вопросов вызывает Министерство здравоохранения, ведь изменения в этой сфере произошли значительные и именно от нового главы будет зависеть, удастся ли их сохранить и завершить все запланированное.

Кого видят на посту главы Минздрава?

Глава избирательного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко в интервью одному из изданий заявил, что ему известно о рассмотрение лишь одной кандидатуры на должность министра здравоохранения. Речь идет об известном в медицинском сообществе бывшего владельца и соучредителя частной клиники "Борис" Михаиле Радуцком. Именно его кандидатуру на этот пост пока активно обсуждают в СМИ.

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Корниенко не уверен, что Радуцкий будет министром, однако отметил: у него точно есть свое видение, как лучше реформировать сферу здравоохранения. И, возможно, он найдет нужный формат для этой работы даже не в роли главы Минздрава.

Однако Радуцкий не раз говорил: желания занимать должность министра у него нет.

Моя идеология относительно кандидатуры министра (если со мной будут советоваться) – это точно должен быть человек не публичный, без политического бэкграунда. В противном случае у него просто не будет времени на выполнение своих прямых обязанностей. Министр должен заниматься медициной, а не отмыванием того, что на него полетело с "вентилятора",

– заявил он.

Радуцкий добавил, что является публичным человеком и имеет немало "вымышленных или истинных" скелетов в шкафу. Поэтому, если возглавит Минздрав, то сначала "будет тратить время не на работу, а на оправдания". Ранее он утверждал, что согласится, если ему предложат возглавить Минздрав, "но только на время, пока не подготовят другого человека".

По его словам, "ничего, что было сделано хорошего предыдущими правительствами, отменять не собираются". В частности, речь идет о принципе "деньги ходят за пациентом", создание НСЗУ, нововведения на первичном уровне, курс на страховую медицину. Тем не менее, есть системные вопросы, которые, по мнению Радуцкого, стоит пересмотреть.

Кто такой Михаил Радуцкий?Украинский предприниматель, соучредитель медицинской клиники "Борис". Продал клинику, поскольку дал президенту Зеленскому соответствующее обещание, когда пошел в его команду. Был советником главы КГГА Виталия Кличко и членом Высшего Медицинского Совета Министерства здравоохранения Украины. Прошел в Верховную Раду ІХ созыва по списку "Слуги народа".

Также в обсуждениях о возможном главе Минздрава фигурирует имя Андрея Шипка. В частности, об этом в мае заявлял олигарх Игорь Коломойский. Сам Шипка говорил, что "Коломойского о деятельности Минздрава консультирует с 2014 года". По его словам, он объяснял олигарху, какие есть плюсы и минусы в работе Супрун.

Кто такой Андрей Шипко?Андрей Шипко – нардеп VII и VIII созывов. До 2014 года был членом Партии регионов, после Евромайдана перешел в "Возрождение". Один из авторов законопроекта о страховой медицине. Голосовал за законы 16 января 2014 года. По информации СМИ, он тесно связан с пророссийским политиком Александром Вилкулом. В июле 2018 года подал проект постановления № 8587 об увольнении Ульяны Супрун.

Есть ли шансы у Ульяны Супрун?

Ульяна Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 22 июля 2016 года. В мае 2019 года она заявила, что намерена остаться на должности. В команде Зеленского никаких комментариев по этому поводу не предоставляли.

Как отмечал 24 каналу политический аналитик Дмитрий Купыра, Супрун могла бы остаться в должности, если будет принято решение о формировании технократического правительства.

Если будет политический, то они (команда Зеленского – 24) не захотят брать на себя тот негатив общественный, который, к сожалению, есть. И скажут, что они – новое правительство, у которого пока полный кредит доверия,

– объясняет аналитик.

Говоря о результатах работы Супрун в должности, эксперт утверждает: реформа здравоохранения была "неподъемной" в Украине, а ей удалось ее поднять. Пока не закончить, но по прайней мере – сделать систему намного совершеннее.

Если же будет принято решение о правительстве политиков, которые с этой позиции будут вести персональные политические кампании, то у Ульяны Супрун шансов гораздо меньше. Ведь, хотя часть общества всегда положительно оценивала ее работу, была проведена и большая кампания по дискредитации тех изменений, которые происходили в сфере здравоохранения.

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Учитывая же предыдущие назначения власти, даже экспертам с опытом делать конкретные прогнозы трудно. Возглавить министерство может как, например, ранее неизвестный общественности выпускник западных университетов, так и "комфортные" для самого Зеленского специалисты-соотечественники. Ко второму варианту эксперты пока склоняются больше.

Что будет с реформой?

Как объясняли 24 каналу в Министерстве здравоохранения, любой этап реформы строили так, чтобы она продолжала работать безотносительно к политическим изменениям.

Да, существует ряд моментов, которые делают уже осуществленные изменения неотвратимыми:

– новая система обеспечения украинцев медицинскими услугами зафиксирована в законе "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и десятками необходимых подзаконных актов;

– создали новые независимые институты, которые будут продолжать трансформацию системы здравоохранения. В частности, НСЗУ и Центр общественного здоровья Минздрава Украины. Их руководство не меняется со сменой министра, а избирается на 5-7 лет

– мощная поддержка от сторон, заинтересованных в продолжении изменений. Она базируется на том, что рынок медицинских услуг, международные организации, эксперты и пациенты почувствовали реальные результаты реформы. Эта поддержка не позволит свернуть с пути трансформации.

В министерстве отметили: изменения, которые сейчас происходят в системе здравоохранения, являются самыми масштабными за всю историю независимой Украины.

Также в Минздраве для "преемников" подготовили transition book – книга с описанием изменений, которые уже произошли в этой сфере, общего состояния дел на сегодня и того, что нужно доработать. Документ уже есть в открытом доступе.

Подробнее о том, возможен ли "откат" медицинской реформы после выборов – в материале 24 канала.