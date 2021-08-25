Предварительно известно, что причиной нападения стала радужная бандана на голове мужчины. Нападение произошло 24 августа.
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В Одессе напали на волонтера
В организации "Одесса Прайд 2021" рассказали, что напали на их волонтера Александра Татянко. Причиной назвали именно его радужную бандану. В организации назвали имя предполагаемого нападающего: "Среди нападающих был лидер ТиП в Одессе – Илья Попков".
Читайте текст публикации"Одесса Прайд 2021":
В Одессе произошло нападение активистов организации "Традиция и порядок" на волонтера Одесса Прайд 2021 Александра Татянко.
Поводом к нападению стала радужная бандана волонтера. Среди нападавших был лидер ТиП в Одессе – Илья Попков.
На странице "Одесса Прайд 2021" прокомментировали инцидент: смотрите видео
Председатель организационного комитета фестиваля Анна Леонова рассказала, что на волонтера напали 4 мужчин. Она также добавила, что это случилось фактически в центре города.
Нападение произошло на улице на человека, который не был абсолютно ничем неприметным, кроме того, что у него была на лбу связанная шнурком радужная бандана,
– заверила Леонова.
Она заверила – то, что бандана с радугой "можно было понять по тому, что она очень яркая". Женщина пояснила, что расценивает инцидент как преступление на почве ненависти, ведь нападение не связано с какими-то мерами или акциями.
Заявление в полицию написали 25 августа и просят расследовать инцидент как преступление на почве ненависти.
Попков утверждает, что оказался на месте нападения случайно
В комментарии "Радио Свобода" Илья Попков рассказал, что он оказался на месте нападения случайно, а ребята, что отбирали бандану, – не члены организации "Традиция и порядок". Он уверяет, что волонтер провоцировал людей.
Они расклеивали агитацию, а он начал их провоцировать. Не знаю, как именно, меня там еще не было,
– заверил Попков.
Добавил, что полиция к нему не обращалась. Издание также пишет, что в Одессе расклеивают агитационные материалы против фестиваля КСИР-культуры и шествия, которые запланированы на конец августа. Речь идет о плакатах с логотипами организации, где написано "Курорт закончен, ТиП предупреждает. 28.08". Именно на 28 августа запланировано шествие.
Кстати, шествие должно состояться в рамках фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд" 2021, который должен проходить с 24 по 29 августа. Его лозунг – "Жить свободно, жить без страха!".
Последние новости в Украине по ЛГБТ
- 19 августа организаторы ЛГБТ-прайда в Одессе жаловались на то, что им угрожают. В этом обвинили членов радикальной организации "Традиция и порядок". Либеральные активисты написали заявление в полицию после сообщения, где обещали "повторить Тбилиси".
- Перед этим в мае радикалы напали на офис ЛГБТ-организации в Одессе. Они избили окна и камеру.
- Согласно опросу, украинцы призывают быть добрыми, но их терпимость и толерантность находится не на высоком уровне. Именно поэтому почти 50% опрошенных негативно относятся к ЛГБТ-сообществу и чайлдфри.
- Согласно его результатам, атеисты испытывают меньшие проявления нетолерантности, чем представители ЛГБТ.