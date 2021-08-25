Предварительно известно, что причиной нападения стала радужная бандана на голове мужчины. Нападение произошло 24 августа.

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В Одессе напали на волонтера

В организации "Одесса Прайд 2021" рассказали, что напали на их волонтера Александра Татянко. Причиной назвали именно его радужную бандану. В организации назвали имя предполагаемого нападающего: "Среди нападающих был лидер ТиП в Одессе – Илья Попков".

Читайте текст публикации"Одесса Прайд 2021":

В Одессе произошло нападение активистов организации "Традиция и порядок" на волонтера Одесса Прайд 2021 Александра Татянко.

Поводом к нападению стала радужная бандана волонтера. Среди нападавших был лидер ТиП в Одессе – Илья Попков.

На странице "Одесса Прайд 2021" прокомментировали инцидент: смотрите видео

Председатель организационного комитета фестиваля Анна Леонова рассказала, что на волонтера напали 4 мужчин. Она также добавила, что это случилось фактически в центре города.

Нападение произошло на улице на человека, который не был абсолютно ничем неприметным, кроме того, что у него была на лбу связанная шнурком радужная бандана,

– заверила Леонова.

Она заверила – то, что бандана с радугой "можно было понять по тому, что она очень яркая". Женщина пояснила, что расценивает инцидент как преступление на почве ненависти, ведь нападение не связано с какими-то мерами или акциями.

Заявление в полицию написали 25 августа и просят расследовать инцидент как преступление на почве ненависти.

Попков утверждает, что оказался на месте нападения случайно

В комментарии "Радио Свобода" Илья Попков рассказал, что он оказался на месте нападения случайно, а ребята, что отбирали бандану, – не члены организации "Традиция и порядок". Он уверяет, что волонтер провоцировал людей.

Они расклеивали агитацию, а он начал их провоцировать. Не знаю, как именно, меня там еще не было,

– заверил Попков.

Добавил, что полиция к нему не обращалась. Издание также пишет, что в Одессе расклеивают агитационные материалы против фестиваля КСИР-культуры и шествия, которые запланированы на конец августа. Речь идет о плакатах с логотипами организации, где написано "Курорт закончен, ТиП предупреждает. 28.08". Именно на 28 августа запланировано шествие.

Кстати, шествие должно состояться в рамках фестиваля квир-культуры "Одесса Прайд" 2021, который должен проходить с 24 по 29 августа. Его лозунг – "Жить свободно, жить без страха!".

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