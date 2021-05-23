51-летнего Чавеса задержали по подозрению в убийстве двух женщин. И только потом у его дома нашли целое кладбище жертв.
Обратите внимание В России неизвестный напал на прохожих с ножом посреди улицы: трое погибших
Жуткая история о массовом убийстве в Сальвадоре
В городе Чалчуапа в Сальвадоре, в 75 километрах от столицы – Сан-Сальвадора, прогремела ужасная новость: у дома одного из местных жителей раскопали десятки тел убитых людей.
- Имя подозреваемого известно – это 51-летний бывший полицейский Уго Эрнесто Осорио Чавес.
- В начале мая его задержали за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери.
- Неожиданно Чавес признался в преступлении – и не только в этом.
Судебно-медицинские эксперты поехали в его дом с обысками. То, что там нашли, поразило всех. По информации СМИ, во дворе Чавеса – целое кладбище жертв, там якобы могут лежать остатки более 40 человек.
Чавеса задержали, и он решил сотрудничать со следствием / Фото FGR
Правоохранители неохотно рассказывают подробности дела. Официально пока сообщили, что из могилы добыли 8 тел – но это далеко не окончательная цифра. Еще два тела лежали просто в доме – убийца не успел их закопать до ареста.
Мы вытаскиваем труппы. А за ними раскапываем новые и новые,
– сказал на пресс-конференции глава полиции Муньос.
Есть подозрение, что у Чавеса были сообщники. В деле якобы задержали 10 человек, что дало основание СМИ писать о "раскрытии сети убийц, действовавшей более 10 лет".
Советуем прочитать Сальвадор: как молодой президент правит железным кулаком страной в Центральной Америке
Что касается Чавеса – его отстранили от службы в полиции еще 15 лет назад. Это произошло после того, как мужчину признали виновным в изнасиловании, сексе с несовершеннолетней, и осудили на 5 лет лишения свободы. Наказание Чавес успешно отбыл.