51-летнего Чавеса задержали по подозрению в убийстве двух женщин. И только потом у его дома нашли целое кладбище жертв.

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Жуткая история о массовом убийстве в Сальвадоре

В городе Чалчуапа в Сальвадоре, в 75 километрах от столицы – Сан-Сальвадора, прогремела ужасная новость: у дома одного из местных жителей раскопали десятки тел убитых людей.

Имя подозреваемого известно – это 51-летний бывший полицейский Уго Эрнесто Осорио Чавес.

В начале мая его задержали за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери.

Неожиданно Чавес признался в преступлении – и не только в этом.

Судебно-медицинские эксперты поехали в его дом с обысками. То, что там нашли, поразило всех. По информации СМИ, во дворе Чавеса – целое кладбище жертв , там якобы могут лежать остатки более 40 человек.



Чавеса задержали, и он решил сотрудничать со следствием / Фото FGR

Правоохранители неохотно рассказывают подробности дела. Официально пока сообщили, что из могилы добыли 8 тел – но это далеко не окончательная цифра. Еще д ва тела лежали просто в доме – убийца не успел их закопать до ареста.

Мы вытаскиваем труппы. А за ними раскапываем новые и новые,

– сказал на пресс-конференции глава полиции Муньос.

Есть подозрение, что у Чавеса были сообщники. В деле якобы задержали 10 человек, что дало основание СМИ писать о "раскрытии сети убийц, действовавшей более 10 лет".

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