Цена на нефть опять начала расти после обвала на биржах
После рекордного обвала мировых фондовых рынков, который произошел в ночь на 9 марта 2020 года, цена на нефть вновь начала расти.
Данные торгов лондонской бирже, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 выросли почти на 7%, достигнув 36,8 доллара за баррель, сообщает Meduza.
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Как пишет издание Bloomberg, фондовые индексы на биржах Азии демонстрируют признаки стабилизации.
- Фьючерсы на индекс S & P 500 выросли более чем на 2%.
- Японский индекс Topix вырос на 1,2%.
- Гонконгский индекс Hang Seng – на 1,8%.
Американский индекс Dow Jones по итогам торгов 9 марта пережил самое большое падение с 2008 года. Он упал на 7,79% – это более чем на две тысячи пунктов.
Почему случился обвал мировых рынков?
Страны ОПЕК и Россия 6 марта 2020 года не смогли договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате этого в ночь на 9 марта на фондовых рынках произошел обвал – цена на нефть снизилась более чем на 30% – с 49 долларов за баррель до 32 долларов. Однако столь низкая цена продержалась не более получаса. С тех пор средняя котировка стоимости составила около 36 долларов за баррель.