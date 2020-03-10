Ціна на нафту знову почала рости після обвалу на біржах

Після рекордного обвалу світових фондових ринків, який трапився у ніч на 9 березня 2020 року, ціна на нафту знову почала рости.

Дані торгів лондонської біржі, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року зросли майже на 7%, досягнувши 36,8 долара за барель, повідомляє Meduza.

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Як пише видання Bloomberg, фондові індекси на біржах Азії демонструють ознаки стабілізації.

Ф'ючерси на індекс S&P 500 виросли більш ніж на 2%.

Японський індекс Topix виріс на 1,2%.

Гонконгський індекс Hang Seng – на 1,8%.

Американський індекс Dow Jones за підсумками торгів 9 березня пережив найбільше падіння з 2008 року. Він впав на 7,79% – це більше ніж на дві тисячі пунктів.

Чому трапився обвал світових ринків? Країни ОПЕК і Росія 6 березня 2020 року не змогли домовитися про продовження чинної угоди про обмеження видобутку нафти. В результаті цього в ніч на 9 березня на фондових ринках стався обвал – ціна на нафту знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Однак настільки низька ціна протрималася не більш як пів години. Відтоді середнє котирування вартості становило близько 36 доларів за барель.