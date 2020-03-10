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      Ціна на нафту знову почала рости після обвалу на біржах

      - Читать новость на русском
      Ціна на нафту росте / patrioty.org.ua

      Після рекордного обвалу світових фондових ринків, який трапився у ніч на 9 березня 2020 року, ціна на нафту знову почала рости.

      Дані торгів лондонської біржі, ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в травні 2020 року зросли майже на 7%, досягнувши 36,8 долара за барель, повідомляє Meduza.

      До теми Падіння цін на нафту: Росія звинувачує у всьому ОПЕК і каже, що ситуація "прогнозована"

      Як пише видання Bloomberg, фондові індекси на біржах Азії демонструють ознаки стабілізації.

      • Ф'ючерси на індекс S&P 500 виросли більш ніж на 2%.
      • Японський індекс Topix виріс на 1,2%.
      • Гонконгський індекс Hang Seng – на 1,8%.

      Американський індекс Dow Jones за підсумками торгів 9 березня пережив найбільше падіння з 2008 року. Він впав на 7,79% – це більше ніж на дві тисячі пунктів.

      Чому трапився обвал світових ринків? Країни ОПЕК і Росія 6 березня 2020 року не змогли домовитися про продовження чинної угоди про обмеження видобутку нафти. В результаті цього в ніч на 9 березня на фондових ринках стався обвал – ціна на нафту знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Однак настільки низька ціна протрималася не більш як пів години. Відтоді середнє котирування вартості становило близько 36 доларів за барель.

      Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали
      сьогодні
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Світові біржі Нафта Новини Росії ОПЕК Японія Фондовий ринок Обвал цін на нафту
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