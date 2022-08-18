Путин изолировал от мира не только себя, но всю страну и ближайшее окружение. Об этом 24 каналу рассказал политический психолог, консультант и бизнес-тренер Валентин Ким.

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пути сознательно идет к самоизгнанию

Специалист считает, что пути сейчас жизненно необходимо убедить себя в своей правоте.

Он, может быть, идет к самоизгнанию – к самоизоляции. Для него это более удобное состояние. Он понимает, что избавляется от огромного количества стрессовых факторов,

– объяснил консультант.

По его мнению, это приемлемые условия для главы кремля, учитывая, что ему нет нужды договариваться, встречаться и выглядеть "не очень уверенно" на фоне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана или президента Франции Эммануэля Макрона, который младше, оживленнее и симпатичнее него.

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Круговая порука в путинском окружении

Ким убежден, что сегодня пути избавляются от большого количества стрессовых факторов, связанных также и с собственным окружением.

Он же не сам изолирован, потому что изолировал всю страну... Изолировал, что самое главное для него, и всю свою верхушку. Никто из его окружения не может вести самостоятельную игру. Ибо все уже заляпаны тем дерьмом, которое он пытается бросать в мир. Все его министры, генералы и пропагандисты – все они совершили преступления и понимают, что у них нет другого пути, как идти с ним,

– объяснил собеседник.

По его словам, изоляция частично выгодна путину, так как с ее помощью он может вести себя увереннее.

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